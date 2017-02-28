В Европе боятся, что новая волна мигрантов сметет всё

РИА Новости Украина

С начала 2017 года в водах Средиземного моря утонули 366 человек, которые пытались перебраться из Северной Африки в страны Европы. Международная организация по миграции отмечает, что число погибших почти в десять раз меньше, чем было в 2016 году, но люди все равно продолжают гибнуть, стремясь добраться до стран ЕС, пишет Sputnik Эстония.

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Занятая проблемой беженцев организация ООН (IOM) сообщает, что с начала 2017 года до берегов стран Европы добрались почти 14 тысяч незаконных иммигрантов, что в сравнении с более чем сотней тысяч за тот же период в прошлом году можно считать признаком снижения уровня иммиграционного кризиса ЕС. Беженцы из неблагополучных стран Африки добираются до Греции, Италии, Мальты на резиновых лодках.

Трагические случаи

На прошлой неделе такая резиновая лодка, шедшая от берега Ливии, перевернулась, находившиеся в ней 133 человека утонули.

Контрабандисты, как говорят выжившие, сняли с лодки мотор и оставили ее дрейфовать, отплыв на другом плавсредстве со словами: "Спасатели уже в пути, они вас подберут".

"Это становится распространенной практикой, — говорит представитель IOM в Риме Флавио Ди Джакомо. — Но когда вы вот так снимаете с лодки мотор, то теряете право утверждать, что люди погибли в результате несчастного случая. Это преднамеренное убийство".

В этом году Италия зарегистрировала почти 11 тысяч незаконных мигрантов, Греция — 2,2 тысячи, до Испании добралась 1 тысяча человек. Это в десятки раз меньше, чем было за тот же период прошлого года, но спад иммиграционной волны почти ничего не меняет для Средиземноморских стран ЕС, переживающих беспрецедентный со времен Второй мировой кризис беженцев.

Ранее страны ЕС согласились с необходимостью распределить и обустроить 160 тысяч человек на основании квот (Эстония обязалась принять в общей сложности 550 человек), но вывоз переселенцев происходит с большим отставанием. Ряд стран ЕС вовсе отказываются принимать беженцев по квотам.

Проблемы не решает, но дает отсрочку

Валетта ожидает, что с началом весны, когда погода на Средиземном море улучшится, количество иммигрантов резко возрастет. Мальта предлагает упростить процедуру отправки иммигрантов обратно в Ливию, а также содействовать созданию "гуманитарных лагерей" на территории прибрежных стран Африки.

Однако, очевидно, что за те шесть месяцев, что Мальта остается председателем ЕС, эта проблема не будет решена. Она неизбежно достанется "по наследству" Эстонии, которая займет временный пост председателя ЕС после островного государства. Позиция Таллинна в вопросе о квотах на иммигрантов остается пока неясной.