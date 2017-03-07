Хроника 6 марта: Гаагский суд против России, арест Насирова, указ Трампа о мигрантах

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 6 марта, в Гааге начался суд по иску Украины против России, а Соломенский райсуд Киева арестовал Романа Насирова на 60 суток, установив залог в 100 млн грн. Помимо этого накануне президент США Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Гааге начался суд по иску Украины против России

В Международном суде в Гааге начались слушания по иску Украины против России о нарушении положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания будут проходит на протяжении четырех дней и транслироваться онлайн. Украина будет просить в ходе судебного заседания Международного суда ООН в Гааге обязать Россию вывести тяжелое вооружение из Донбасса и обеспечить контроль границы, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Новая угроза безвизу Украины с ЕС

Ряд стран Европейского союза постараются заблокировать инициативу по предоставлению гражданам Украины безвизового режима, сообщают СМИ со ссылкой на депутата Европарламента, члена комиссии Украина – ЕС Яромира Кохличека. " Может говориться о странах Бенилюкса, прежде всего о Голландии и Бельгии, которые имеют негативный опыт работы с большими потоками мигрантов из арабских стран", – рассказал Кохличек.

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Данилюк раскрыл детали подписанного меморандума с МВФ

Обновленный меморандум Украины и Международного валютного фонда (МВФ), подписанный в конце прошлой недели, содержит, в частности, положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк после встреч в Фонде в понедельник. Что касается условий, предусмотренных в документе, глава Минфина не стал отрицать, что они касаются, в том числе, пенсионной реформы.

Суд арестовал Насирова на 60 суток, установив залог в 100 млн грн

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для отстраненного на время расследования председателя ГФС Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также был установлен залог в размере 100 млн гривен. Активисты, которые ранее собрались под Соломенский районным судом Киева, радуясь решению об аресте Насирова зажигли файеры. При этом защита главы ГФС готовит апелляцию и собирается перевести его в "Феофанию".

Активисты-антикоррупционеры подали в суд на СБУ

Антикоррупционная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК), главой которой является известный активист Виталий Шабунин, подала в суд на Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с засекречиванием информации из деклараций сотрудников ведомства. Активисты считают незаконным признание руководством СБУ информации из деклараций государственной тайной, а также подачу деклараций не в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения, доступ к которой имеют только в Службе.

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ГПУ заблокировала средства сына Януковича на банковских счетах

Генеральная прокуратура Украины заблокировала средства Александра Януковича — сына экс-президента страны Виктора Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что снятия ареста со счетов Януковича-младшего не произошло, так как ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка.

Нардепа Татьяну Черновол забросали яйцами и ударили в лицо во время спора с участниками блокады

Во время словесной перепалки на блокпосту в Кривом Торце участники торговой блокады забросали народного депутата Татьяну Черновол яйцами, а одна из активисток ударила ее в лицо. Помимо этого организаторы торговой блокады в Донбассе сообщили, что помощник нардепа Татьяны Черновол Андрей Дзиндзя в ходе конфликта на блокпосту в Кривом Торце сбил одного из ветеранов АТО.

В Авдеевке и Краматорске митинговали против торговой блокады Донбасса

Митинг против торговой блокады Донбасса прошел накануне в Авдеевке. По данным СМИ, на митинг собрались около тысячи человек, в нем также участвовали депутаты. Аналогичный митинг состоялся и в подконтрольном Киеву Краматорске. В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Взрыв на Авдеевском коксохиме

Нарушение техники безопасности привело к взрыву газового оборудования на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой области, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование. Местные СМИ сообщили, что взрыв на АКХЗ прогремел из-за нарушений техники безопасности. Гендиректор предприятия заявил, что произошла "полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей".

Из-за блокады ДНР и ЛНР начали поставлять уголь в РФ

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в связи с торговой блокадой Донбасса начали поставлять уголь в Россию, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в ЛДНР. В частности, по словам источника в самопровозглашенной ДНР, поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены, "однако шахты работают, и добыча угля не останавливается".

Трамп подписал новый иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп подписал новую версию иммиграционного указа. В соответствии с ним, въезд в США будет запрещен на 90 дней жителям шести мусульманских стран – Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев в США. В отличие от предыдущего указа, Ирак в этом списке не фигурирует. Указ вступает в силу 16 марта.

Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача. Выбору даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джон Гринвуд, зубной врач из Вашингтона и личный стоматолог Джорджа Вашингтона, изобрел первый стоматологический бор. Он представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом, что не помешало Гринвуду изготовить для Вашингтона четыре съемных зубных протеза.