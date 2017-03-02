Экзамен в ГАИ "по-новому". Правила поменяются, "схемы" останутся

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Придя к власти три года назад, политики пообещали, что отныне во всех сферах жизни наметятся изменения к лучшему. Впрочем, жизнь «по-новому» оказалась не более чем фикцией.

Волки сыты, овцы целы

Не стали исключением и бытовые вопросы, как, например, получение водительских прав после прохождения автошколы. Спросите любого, кто в свое время сдавал на водительские права и вам вряд ли соврут — без взятки сотруднику МВД не обошлось.

Как правило, к поощрению готовят еще на этапе автошколы. Меня, например, заботливый инструктор честно и заранее предупредил — без денег сдать не получится.

"Даже, если вызубришь все правила дорожного движения и сумеешь объехать все фишки на экзамене в МРЭО, там найдут к чему придраться, — заявил тот на последнем занятии по вождению. — Поверь, дружище, лучше заплатить сто долларов и не портить нервы — ни себе, ни людям".

Подозреваю, что в озвученную сумму уже был заложены интересы и инструктора по вождению, и руководства автошколы, и, соответственно, чиновника МВД, принимающего экзамены.

Хотя, зачастую получить водительское удостоверение и того проще. Условный "дядя Володя" или "Сан Саныч" из того же МРЭО сам за вас все решит. Достаточно просто появиться на экзамене — с умным видом понажимать кнопки на компьютере в части теории, и красиво покрутить руль во время практики. Цена вопроса — 200-300 условных единиц.

В победившей коррупцию Украине до сих пор существуют варианты по схеме "все включено". По ней будущему водителю вообще не нужно напрягаться. Главное в назначенный день явиться в нужный кабинет и в обмен за еще более внушительное вознаграждение получить заветные права. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы…

"Зубреж" не пройдет

Впрочем, новая власть не зря объявила курс на европейский подход во всех сферах жизни "пересічного українця". Не отрицая, что вышеупомянутые методы превращения пешехода в водителя действительно имеют место, реформаторы собираются представить общественности любопытные нововведения. Главная цель — проверить реальные знания претендентов на водительские права, избежав при этом той самой "коррупционной составляющей".

Так, в четверг руководство Главного сервисного центра МВД представило тестовую версию электронных экзаменационных билетов по правилам дорожного движения.

В первую очередь, чиновники решили убрать из билетов все лишние вопросы, сосредоточившись исключительно на аспекте безопасности дорожного движения. Теперь вопросы будут построены в зависимости о того, на какую категорию водительского удостоверения будет сдавать экзамены претендент. Например, те, кто намерен получить удостоверение для управления мотоциклом уже не будут отвечать на вопросы о весе грузовых автомобилей или глубине протектора их колес.

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"Наша цель – сделать процесс изменений максимально прозрачным и прислушиваться ко всем советам, — говорит глава ГСЦ МВД Владислав Криклий. — После подготовки и просмотра экзаменационных билетов по ПДД, мы решили открыть на один месяц тестовую версию на сайте Главного сервисного центра МВД. Все профильные эксперты и рядовые водители, смогут написать нам свои предложения".

По словам чиновника, новшеством будет автоматический выбор компьютером двадцати вопросов для каждого, кто проходит теорию. "Зазубрить" же вопросы будет просто невозможно.

Экзамен на видео

Но по большому счету, билетные инновации собравшихся журналистов мало интересовали. Вероятно, что многие в свое время уже сдавали на права, поэтому, в основном, вопросы касались именно практической части экзамена. Ведь если во время сдачи теории вмешаться в процесс достаточно сложно, то "завалить" на вождении — проще простого.

Хотя, и здесь чиновники готовы дать отпор тем, кто не хочет жить по европейским принципам.

"В этом году мы планируем внести изменения и в процесс сдачи практического экзамена — будут введены видеокамеры, которые позволят контролировать сам процесс. Видеофиксация позволит устранить субъективный фактор оценивания ученика, когда экзаменатор сможет занизить оценку будущему водителю", — говорит первый заместитель директора сервисного центра Сергей Гончаров.

Верится с трудом

Тем не менее, в то, что победить коррупционные схемы, участием в которых уже не первый год кормят свои семьи тысячи чиновников МВД верится с трудом. Учитывая, что по данным министерства, каждый год водительские права получают 300 тысяч человек, есть большие сомнения, что кому-то будет под силу отсмотреть 300 тысяч видеозаписей с экзаменами. Учитывая же, что покупка и, соответственно, продажа прав, как правило, является интересом обеих сторон, можно не сомневаться, что в большинстве случаев о подобной сделке никто даже не узнает.