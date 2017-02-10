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    Аналитика и комментарии

    Свои люди. О ротации в руководстве МВД и Нацполиции

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    В МВД появился новый глава Национальной полиции - генерал, а также новый заместитель министра - полковник - "смотрящий" за главным полицейским. Но никто ничему уже не удивляется.
    Арсен Аваков и Сергей Князев. Архивное фото
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    На должность главы Нацполиции глава МВД Арсен Аваков поставил генерала, начальника уголовного розыска Сергея Князева, но при этом повысил в должности полковника, замглавы Нацполиции Вадима Трояна, сделав его своим заместителем. По сути, Вадим Троян теперь будет курировать Нацполицию, а в случае форс-мажора всю вину за провалы в работе полиции возложит на Сергея Князева. Вот такой ход конем сделал Аваков и его окружение.

    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото
    Сергей Князев. Справка

    Еще до начала конкурса на должность главы Нацполиции, после увольнения Хатии Деканоидзе, многие считали, что этот пост достанется большому другу, а в прошлом сотруднику одной из фирм Авакова, которого он подтянул в МВД — Вадиму Трояну. В прессе поднялся шум по поводу раздачи должностей случайным людям, и Аваков, как ни странно, пошел навстречу трудящимся — инициировал конкурс на замещение вакантной должности, который, как отмечалось, носил рекомендательный характер. То есть заранее была оговорка, что конкурс ничего не решает, Аваков назначит сам кого угодно.

    С учетом опыта предыдущих конкурсов, в том числе и на должность госсекретаря МВД, когда из всех кандидатов победил заместитель Авакова Алексей Тахтай, никто не сомневался, что главным полицейским страны выберут и.о. главы Нацполиции Трояна, человека, очень близкого к Авакову и выполняющего любое его указание. Но всех ждал большой сюрприз. Троян отказался принимать участие в отборе на должность главы Нацполиции. По его словам, ему не хватает 20 месяцев стажа, чтобы возглавить полицию.

    "Я не стану готовить такую справку. Мое мнение — глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствовать всем требованиям Закона — без поправок, дописок и натяжек", — написал Троян.

    Назначение Князева на пост главы Нацполиции. Видео
    112 Украина/Youtube
    Видео. Назначение Князева на пост главы Нацполиции

    После вылета такого кандидата мало кто мог предположить, что выбор падет на генерала Сергея Князева — который в рейтинге претендентов занял третье место. Хотя из рекомендованных кандидатур: Константина Бушуева — заместителя главы Нацполиции, Сергея Князева — начальнике Департамента уголовного розыска НПУ и Андрея Вишневского — Директора "Координационного центра по предоставлению правовой помощи" при Минюсте, у Князева за плечами большой опыт работы. Он прошел путь от рядового опера до начальника управления уголовного розыска в Киевской области, где работал в подчинении Трояна, а позже руководил милицией в двух областях — Закарпатской и Ровенской. Хотя и Князев, как отмечают те, кто его знает, не самая сильная кандидатура, но на фоне остальных самая лучшая.

    Работы у Князева будет много. Как отметил Князев в своем первом интервью, он собирается акцентировать внимание на безопасности граждан и продолжении реформы полиции.

    "Во-первых, это безопасные улицы для граждан, чтобы они чувствовали себя в безопасности даже в собственном доме. Во-вторых, реформы не должны останавливаться. Мы уже обогнали по реформированию наших коллег по правоохранительной деятельности, ведь мы изменили функционал полиции, и так должно продолжаться дальше. В-третьих, это война. Ведь ситуация на Донбассе сейчас осложняет нашу работу", — рассказал Князев журналистам "24 канала".

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    Как долго продержится на этой должности генерал Князев, неизвестно. Но если что-то пойдет не так, отвечать за просчеты будет он один. Да и в нынешней ситуации, да при этом руководстве МВД, он больше похож на "свадебного генерала".

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