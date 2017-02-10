Свои люди. О ротации в руководстве МВД и Нацполиции

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На должность главы Нацполиции глава МВД Арсен Аваков поставил генерала, начальника уголовного розыска Сергея Князева, но при этом повысил в должности полковника, замглавы Нацполиции Вадима Трояна, сделав его своим заместителем. По сути, Вадим Троян теперь будет курировать Нацполицию, а в случае форс-мажора всю вину за провалы в работе полиции возложит на Сергея Князева. Вот такой ход конем сделал Аваков и его окружение.

Еще до начала конкурса на должность главы Нацполиции, после увольнения Хатии Деканоидзе, многие считали, что этот пост достанется большому другу, а в прошлом сотруднику одной из фирм Авакова, которого он подтянул в МВД — Вадиму Трояну. В прессе поднялся шум по поводу раздачи должностей случайным людям, и Аваков, как ни странно, пошел навстречу трудящимся — инициировал конкурс на замещение вакантной должности, который, как отмечалось, носил рекомендательный характер. То есть заранее была оговорка, что конкурс ничего не решает, Аваков назначит сам кого угодно.

С учетом опыта предыдущих конкурсов, в том числе и на должность госсекретаря МВД, когда из всех кандидатов победил заместитель Авакова Алексей Тахтай, никто не сомневался, что главным полицейским страны выберут и.о. главы Нацполиции Трояна, человека, очень близкого к Авакову и выполняющего любое его указание. Но всех ждал большой сюрприз. Троян отказался принимать участие в отборе на должность главы Нацполиции. По его словам, ему не хватает 20 месяцев стажа, чтобы возглавить полицию.

"Я не стану готовить такую справку. Мое мнение — глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствовать всем требованиям Закона — без поправок, дописок и натяжек", — написал Троян.

После вылета такого кандидата мало кто мог предположить, что выбор падет на генерала Сергея Князева — который в рейтинге претендентов занял третье место. Хотя из рекомендованных кандидатур: Константина Бушуева — заместителя главы Нацполиции, Сергея Князева — начальнике Департамента уголовного розыска НПУ и Андрея Вишневского — Директора "Координационного центра по предоставлению правовой помощи" при Минюсте, у Князева за плечами большой опыт работы. Он прошел путь от рядового опера до начальника управления уголовного розыска в Киевской области, где работал в подчинении Трояна, а позже руководил милицией в двух областях — Закарпатской и Ровенской. Хотя и Князев, как отмечают те, кто его знает, не самая сильная кандидатура, но на фоне остальных самая лучшая.

Работы у Князева будет много. Как отметил Князев в своем первом интервью, он собирается акцентировать внимание на безопасности граждан и продолжении реформы полиции.

"Во-первых, это безопасные улицы для граждан, чтобы они чувствовали себя в безопасности даже в собственном доме. Во-вторых, реформы не должны останавливаться. Мы уже обогнали по реформированию наших коллег по правоохранительной деятельности, ведь мы изменили функционал полиции, и так должно продолжаться дальше. В-третьих, это война. Ведь ситуация на Донбассе сейчас осложняет нашу работу", — рассказал Князев журналистам "24 канала".

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Как долго продержится на этой должности генерал Князев, неизвестно. Но если что-то пойдет не так, отвечать за просчеты будет он один. Да и в нынешней ситуации, да при этом руководстве МВД, он больше похож на "свадебного генерала".