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    Политика

    Назначение Князева и Трояна: Аваков усилил свои позиции в МВД - Разумков

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    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" опроверг существующее мнение, что министра внутренний дел Арсена Авакова попытаются выбить с должности.
    Дмитрий Разумков
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    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Причины и последствия назначения Сергея Князева главой Нацполици в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото
    Сергей Князев. Справка

    "(Министр внутренних дел Арсен — ред.) Аваков попытается усиливать даже свои позиции в министерстве, а не то, что многие из моих коллег говорят о том, что его попытаются выбить с этой должности. Но и назначение нового главы Нацполиции и, в принципе, назначение Трояна показывают, что Аваков на сегодняшний момент только усиливает свои позиции в министерстве. Потому что все люди, которые его сегодня окружают, это и первый зам, и Троян, и новый глава Нацполиции, это люди из его обоймы, которых на эти должность расставлял именно он. По согласованию с другими политическими силами и фигурами, естественно, но, тем не менее, первую скрипку в этом процессе отыгрывает именно Арсен Борисович", — заявил Разумков.

    Напомним, в среду Сергей Князев возглавил Нацполицию, его предшественник на этом посту Вадим Троян, который в статусе и.о. руководил Национальной полицией с ноября 2016 года, был переведен на должность заместителя министра внутренних дел. Троян подавал документы на конкурс на должность руководителя Нацполиции, однако отозвал после того, как оказалось, что ему не хватает 20 месяцев управленческого стажа.

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