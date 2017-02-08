Назначение Князева на пост главы Нацполиции

Кандидатуру Князева на рассмотрение правительства внес глава МВД Арсен Аваков.

"Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Нацполиции Украины генерала полиции третьего ранга Сергея Князева", — сказал он на заседании.

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Глава МВД отметил, что 45-летний Князев до этого работал главой департамента уголовного розыска Нацполиции, общий стаж его работы в правоохранительных органах составляет 28 лет.

Решение о назначении Князева было принято единогласно.