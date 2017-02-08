наверх
08.02.201715:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Видео

    Назначение Князева на пост главы Нацполиции

    (обновлено: )75
    Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева. Он был отобран на основании конкурса, который провело МВД. Всего в конкурсе принимали участие 64 человека.
    112 Украина/Youtube

    Кандидатуру Князева на рассмотрение правительства внес глава МВД Арсен Аваков.

    "Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Нацполиции Украины генерала полиции третьего ранга Сергея Князева", — сказал он на заседании.

    Читайте также: Сергей Князев. Справка

    Глава МВД отметил, что 45-летний Князев до этого работал главой департамента уголовного розыска Нацполиции, общий стаж его работы в правоохранительных органах составляет 28 лет.

    Решение о назначении Князева было принято единогласно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Владимир Гройсман
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор