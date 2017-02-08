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    Сергей Князев. Справка

    (обновлено: )44
    Возглавлял полицию Ровенской области, руководил Главным управлением МВД в Закарпатской области, работал в уголовном розыске в Киевской и Донецкой областях. Ему 45 лет.
    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду назначил новым главой Национальной полиции Сергея Князева. Он был отобран на этот пост на основании конкурса, в котором принимали участие 64 человека.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Сергей Николаевич Князев родился 18 октября 1971 года в Белой Церкви Киевской области. Имеет высшее юридическое образование. Защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции. 

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    С 1992 года — служба в органах внутренних дел, милиционер отдела охраны Белой Церкви.

    С 1995 — переход на службу в уголовный отдел. С 1995 по 2008 год прошел служебный путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника — начальника криминальной милиции, Белоцерковский городской отдел милиции.

    С 2008 — руководитель управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киевской области.

    С ноября 2014 — врио заместителя начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области, начальник криминальной милиции.

    С 15 июля 2015 — начальник ГУ МВД Украины в Закарпатской области.

    С 4 апреля 2016 — начальник ГУ Национальной полиции в Ровенской области

    С 10 ноября 2016 — начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

    За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом Даниила Галицкого.

    По данным СМИ, разведен, воспитывает троих детей и внучку.

    Согласно декларации, Князев владеет квартирой в 87,5  кв. м в Чабанах, квартирой в 74,9 кв. м в Броварах под Киевом, а также двумя земельными участками в Дмитровке под Киевом и Хомутце Житомирской области. Зарплата в 2015 году составила 271 825 гривен. Князев хранит 200 тысяч гривен, 2000 долларов и 1500 евро наличными.

    УНИАН
    Арсен Аваков и Сергей Князев

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