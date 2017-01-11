Жирное место пусто не бывает, и не будет. Кандидаты на главу Нацполиции

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков из Милана, на должность главы Национальной полиции Украины, вместо уволенной Хатии Деканоидзе, претендуют 64 человека. Но список отважных пока остается в секрете. Бывшие сотрудники МВД уверены, что этот конкурс проводится для замыливания глаз — главой Нацполиции станет тот, кто устроит Авакова и его окружение. А таких не так то и много.

Кресло одно — кандидатов много

Еще 6 января, по заявлению советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко, на участие в конкурсном отборе на должность руководителя Национальной полиции Украины заявки подало 20 кандидатов, но за несколько дней их набежало до 64 человека, о чем заявил уже министр Аваков. И это при том, что заявки на участие в конкурсе можно подавать до 15 января. С 18 января конкурсная комиссия начнет свою работу, тогда и будет опубликован список участников.

"Не могу исключить того, что там будут разные публичные лица, в том числе и народные депутаты. Также не стоит забывать о том, что некоторая часть людей сразу выпадет из конкурса, поскольку она не пройдет через рамки соответствия признакам прописанным в украинском законодательстве по Национальной полиции. В 99% случаев в открытых конкурсах бывают и такие участники, которые подают документы, но при этом не прочитали требований", — отметил Иван Варченко.

По этим "рамкам" уже забраковали кандидатуру на пост главы Нацполиции нардепа Мустафы Найема, у которого не оказалось профильного, юридического образования. Такой скрупулезный подход к кандидатам на эту должность по меньшей мере удивляет. Ведь до ноября прошлого года Нацполицию возглавляла Хатия Деканоидзе — человек с педагогическим образованием. Да и сам глава МВД Арсен Аваков не может похвастаться ни знаниями юриспруденции ни дипломом юриста.

Как считают бывшие сотрудники МВД, это будет не конкурс, а тендер, "кто больше занесет денег, тот и выиграет". К тому же, как оказалось, решение комиссии будет носить консультативный характер. Да и состав комиссии очень говорящий, в нее входят: бывший прокурор из Дании, представитель патрульной полиции из США и конной полиции — из Канады, харьковский правозащитник, киевский журналист и представитель фонда "Відродження".

"После финального собеседования консультативная комиссия будет рекомендовать мне кандидатов, которые наиболее достойны занять пост главы Национальной полиции по своим профессиональным, деловым и человеческим качествами", — отметил глава МВД Аваков.

Таким образом, после этого наилучшего из отобранных кандидатов, на усмотрение Авакова, он будет предлагать на рассмотрение Кабмина.

Лучшие из лучших

Сотрудники МВД уже составили список лидеров. По их мнению, будет три реальных кандидата.

На первом месте исполняющий обязанности главы Нацполиции 37-летний Вадим Троян. Бывший сотрудник Арсена Авакова в одной его Харьковской фирме, пришедший в систему после Майдана и АТО, служил в батальоне "Азов", после чего возглавил полицию Киевской области. Будучи новичком в системе он прославился не только тем, что за это время из старшего лейтенанта стал полковником, а тем, что засветился на пленках снятых в кабинете скандально известного завхоза Авакова Сергея Чеботаря. Старший и более опытный сослуживец учил молодого и неопытного очень как надо собирать деньги с подчиненных. Но, пробыв в области всего ничего, очень быстро перекочевал в министерство в замы к Хатии Деканоидзе с дальним расчетом — после ухода реформатора занять ее место.

"Просто ему (Трояну — Ред.) нет равных. Никто за два года из никого не стал полковником и первым замом главы Нацполиции. Против его башковитой персоны остальные претенденты - это сопляки и молокососы. Готов поспорить на бутылку коньяка", — считает офицер МВД в отставке Сергей Кулик.

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На втором рейтинге в милицейском списке стоит нынешний глава полиции Киева Андрей Крищенко, благодаря бездействию которого Киев стал одним из самых опасных городов в Европе. Который послал спецназ в Княжичи и руководил операцией по задержанию банды из ресторана, как сообщил генпрокур Юрий Луценко, но при этом не только не ушел в отставку, но и не был отстранен от должности. При этом, некоторые активисты уверяют, что якобы глава полиции наладил схему "крышевания" столичных борделей, подпольных казино и постоянно отстегивает руководству министерства проценты от нелегального бизнеса. И если это так, то пока не понятно, где он больше принесет выгоды — в должности главного полицейского Киева или же главы НП.

"Крищенко уж сильно обласкан нынешним руководством и не просто так. Он доказал свою преданность Авакову и его окружению и продолжает ее доказывать. Но, увы, он уже давно не делает свою работу, о чем говорит рост преступности в столице и полное бездействие полиции", — читает Сергей Кулик.

На третьем месте, по мнению сотрудников милиции, можно смело поставить кандидатуру главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, который уже засиделся на периферии и видит себя в Киев на Богомольца. К тому же, глава полиции самой неспокойной области уже давно перенял манеру Авакова и пиарит себя в соцсетях. О нем очень много говорят противоречивого. Одни утверждают, что он замешан в контрабандных потоках, другие, что он как бы не при делах.

Все уже решено

Впрочем, кандидатов на эту должность действительно много. Буквально каждый начальник областного главка изъявил желание возглавить Нацполицию. Среди возможных кандидатов в руководители Нацполиции, как поговаривают, есть глава Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз — "человека с большим опытом правоохранительной работы", назначенный на эту должность 25 августа 2016 года после трагедии в Кривом Озере, а до этого ходивший в советниках Авакова.

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Уже в Киев потянулись и другие кандидаты. Как написал на своей странице в Facebook пишет волонтер Роман Синицын, уволенному заместителю главы ГУ Национальной полиции в Харьковской области Николаю Черемухину уже ищут новое место в системе МВД.

"Уже сегодня Коля приехал в Киев. К Сереже Яровому. Который зам Авакова. Коля приехал с сумкой денег. С обычной сумкой денег. Коле уже ищут место в системе. Интересно, где Коля "всплывет" на этот раз?" – написал Синицын.

Собственно, с министром Аваковым нам скучать не приходиться. Не факт, что вопреки рекомендация комиссии он предложит на эту должность кандидатуру экс-начальника Департамента по борьбе с наркотиками — скандально известного Илью Киву, прозябающего в его советниках. Или же скучающего от безделья несостоявшегося спасателя Зоряна Шкиряка. Ведь хватило же у него наглости назначить своим заместителем 24 —летнюю Анастасию Дееву с дипломом политолога и без положенного стажа работы в системе — 10 лет. Что лишний раз доказывает, что в ведомстве Авакова процветает беззаконие.