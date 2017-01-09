На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата - Аваков

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Поданы 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия", — написал Аваков в Twitter.

В ноябре Кабмин уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года. Обязанности главы Нацполиции в данный момент исполняет Вадим Троян.

Аваков объявил конкурс на должность руководителя Национальной полиции. Как пояснял ранее глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Министр внутренних дел рассчитывает, что нового главу Национальной полиции назначат в феврале 2017 года.

Читайте также: Битва Порошенко и Авакова за влияние. Политолог об отставке Деканоидзе