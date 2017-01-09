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На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата - Аваков

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Министр внутренних дел сообщил об окончании приема заявок на должность главы Национальной полиции, которую ранее возглавляла Хатия Деканоидзе. С заявками будет работать конкурсная комиссия.
Арсен Аваков. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Арсен Аваков. Архивное фото
УНИАН
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"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Поданы 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия", — написал Аваков в Twitter.

В ноябре Кабмин уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года. Обязанности главы Нацполиции в данный момент исполняет Вадим Троян.

Аваков объявил конкурс на должность руководителя Национальной полиции. Как пояснял ранее глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Министр внутренних дел рассчитывает, что нового главу Национальной полиции назначат в феврале 2017 года.

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