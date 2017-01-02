Номер "Вечернего Квартала" про Авакова вырезали из эфира "1+1" - СМИ

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Номер про министра внутренних дел Арсена Авакова в исполнении "Вечернего Квартала" вырезали из эфира канала "1+1", сообщает КП.

"Во время концерта, который снимали три недели назад, "квартальцы" показали очень смешной номер о министре МВД Арсене Авакове. Играл его Юрий Крапов, одетый в стиле гламурного рэп-испонителя: в шубе, с золотыми цепями и в окружении сексапильных цыпочек. При этом длинноногие красотки были одеты в форму полиции… из секс-шопа. Как оказалось, это помощницы-заместительницы Авакова", — говорится в сообщении издания.

Напомним, в минувшем году произошел скандал после назначения Анастасии Деевой замом Авакова. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете откровенных фотографий, на которых, по заявлениям ряда блогеров, она была изображена. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что назначение заместителем министра внутренних дел Анастасии Деевой не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, что нарушает процедуру.