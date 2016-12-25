Аваков назвал бюджет системы МВД на 2017 год прогрессивным

КИЕВ, 25 РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет бюджет системы МВД на 2017 год прогрессивным.

Об этом он заявил сегодня, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: У Порошенко падает, у Тимошенко растет. Рейтинг политиков, опрос

По словам Авакова, для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям денежное обеспечение предусмотрено в сумме 3878,8 млн грн, что на 1431,5 млн грн больше, чем в прошлом году.

"Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 грн", — отметил министр.

В свою очередь, подчеркнул Аваков, Государственная миграционная служба, Национальная гвардия и Госпограничная служба получили бюджет для развития и роста.

По мнению министра, уровень финансирования Государственной пограничной службы на 2017 год позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

Ранее глава МВД Арсен Аваков передал технику сотрудникам ГосЧС в Мариуполе и сообщил, что, согласно принятому бюджету на следующий год, зарплата спасателей поднимется на 80%.