Аваков передал технику спасателям в Мариуполе

"В рамках реформы службы чрезвычайных ситуаций мы за последний месяц сделали несколько очень важных шагов. И сегодня я здесь от имени премьер-министра Украины, всего состава правительства говорю о том, что мы наконец пошли в сторону большего уважения труда спасателей", — продолжил Аваков, передает "112 Украина".

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Он подчеркнул, что согласно принятому ночью бюджету на следующий год, зарплата спасателей поднимется на 80%.

"Это очень важный для меня показатель, потому что мы должны делегировать вам все возможности, и тогда государство и люди могут от вас требовать. Это первый шаг, и несмотря на такие большие проценты, очень маленький шаг. Мы в этом году сделаем еще такие шаги. Потому что на сегодняшний день, несмотря на такое повышение, я все еще оцениваю заработную плату наших спасателей как несколько неадекватную", — отметил глава МВД.