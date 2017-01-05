Нацполиция анонсировала увеличение штата сотрудников

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КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В ближайшее время будет увеличен штат Национальной полиции Украины, в конце января начнется дополнительный набор в подразделения правоохранительной структуры. Об этом сообщает в четверг департамент коммуникации Нацполиции со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Константина Бушуева.

По его словам, в конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

"Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям", – отметил Бушуев, добавив, что набор на должности в полиции будет проведен "абсолютно прозрачно".

Кроме того, заместитель главы Нацполиции рассказал, что в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции. В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их основным принципом является привлечение к работе на улицах как можно большего количества сотрудников полиции и вывода их на улицы в небольших городах и селах.

"Каждое сообщение и обращение граждан будет услышано Национальной полицией и на каждое из них будет соответствующая реакция полиции", – сказал Бушуев.

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Напомним, в понедельник в поселке Новолуганское Донецкой области заработал пункт Национальной полиции. В поселок направлены сотрудники отдела полиции Бахмутского района и сводных сил, имеющие опыт несения службы в зоне проведения антитеррористической операции.