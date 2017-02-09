Князев о перестрелке в Княжичах: это катастрофа и непрофессионализм

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Перестрелка в Княжичах Киевской области между правоохранителями является катастрофой, сообщил новоназначенный глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Это катастрофа, это трагедия… Это в том числе и непрофессионализм", — сказал Княжев в эфире программы "Левый берег".

Вместе с тем, по его словам, полиция уже сделала все, что могла сделать в данном деле, а далее Генеральная прокуратура "расставит все по местам".

В декабре минувшего года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство".

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Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.