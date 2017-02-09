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    Князев о перестрелке в Княжичах: это катастрофа и непрофессионализм

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    Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах (130)

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    Новый глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что правоохранители уже сделали все для расследования данного дела, далее Генеральная прокуратура "расставит все по местам".
    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Перестрелка в Княжичах Киевской области между правоохранителями является катастрофой, сообщил новоназначенный глава Национальной полиции Сергей Князев.

    На месте перестрелки и гибели полицейских в Княжичах
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Перестрелка в Княжичах: преступление и наказание

    "Это катастрофа, это трагедия… Это в том числе и непрофессионализм", — сказал Княжев в эфире программы "Левый берег".

    Вместе с тем, по его словам, полиция уже сделала все, что могла сделать в данном деле, а далее Генеральная прокуратура "расставит все по местам".

    В декабре минувшего года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство". 

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    Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.

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