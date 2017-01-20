Мир в ожидании. Эксперты о будущем отношений РФ-США

РИА Новости Украина

В разное время Трамп высказывал самые разные точки зрения в отношении РФ, часто – диаметрально противоположные. Так, телеканал CNN опубликовал подборку его резких высказываний, сделанных еще до президентской гонки, – там, в частности, Трамп называл Россию "геополитическим врагом США номер один".

За время предвыборной кампании он то обещал признать Крым частью России, снять санкции и восстановить отношения с РФ, то критиковал участие Москвы в урегулировании сирийского конфликта и поддерживал решение действующего президента США Барака Обамы ввести санкции против России за якобы имевшие место хакерские атаки.

Вскоре после выборов, 14 ноября, между Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, политики сошлись в оценке состояния отношений двух стран, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации. Трамп заявил, что надеется на крепкие долговременные двусторонние отношения.

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Позже, 23 декабря, Трамп сообщил, что получил письмо от российского президента.

"Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем", – говорится в тексте неофициального перевода письма, предоставленном штабом Трампа.

Доверять или нет

В своем первом интервью после избрания Трамп сказал, что приоритетами во внешней политике станут борьба с "Исламским государством" и переговоры с Россией по разоружению. Новый американский лидер заявил также, что намерен доверять Путину, "но это может не продлиться долго".

Касаясь вопроса ослабления санкций против РФ, Трамп сказал, что это может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.

"Есть санкции против России — давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошие сделки. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", – сказал Трамп.

При этом он отрицательно оценил решение России принять участие в урегулировании конфликта в Сирии. А на своей первой пресс-конференции после избрания Трамп заявил о необходимости бороться с ИГ совместно с Москвой.

Трамп не исключил причастность РФ, как и других стран, к хакерским атакам и заявил, что не считает, что Обама зашел "слишком далеко", введя санкции против РФ в связи с обвинениями в этом.

Говоря о будущем отношений двух стран он подчеркнул, что считает неуместным слово "перезагрузка".

"Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", – сказал Трамп.

Встреча покажет

Вице-президент ПИР Центра Евгений Бужинский полагает, что несовпадения в словах Трампа до и после избрания – это естественное явление.

"Одно дело, когда ты баллотируешься и выступаешь с предвыборными заявлениями, а другое – когда тебя избрали", – сказал он РИА Новости.

Не удивился эксперт и разнице в высказываниях нынешних и тех, на которые обратил внимание CNN.

"Три года назад он высказывался как частное лицо, он же никогда не был политиком. Сейчас он высказывался как практический глава государства", – сказал Бужинский.

"Гарантий того, что он будет придерживаться (своих) заявлений, никто дать не может", – отметил эксперт.

По его мнению, делать прогнозы о будущем российско-американских отношений можно будет только после встречи двух президентов.

"Они должны повстречаться с Путиным, попытаться найти общую точку зрения на ключевые проблемы. Если для Трампа приоритетом будет борьба с терроризмом, "Исламским государством", урегулирование в Сирии – это хорошо. Если он будет ориентироваться на республиканское большинство в конгрессе, на "ястребов", конечно, ничего хорошего для нас не будет", — сказал эксперт.

Бужинский критически оценил увязку Трампом проблемы санкций и ядерного разоружения.

"Безопасность на санкции не разменивают. Тем более, для меня совершенно непонятно, что он имеет в виду под "сокращением ядерного оружия". Одностороннее сокращение? Они отменяют санкции, а мы сокращаем свой ядерный потенциал? Это невозможно ни при каких условиях. Если он говорит о взаимном сокращении, то у нас есть совершенно четкая позиция, что все это завязано на стратегическую стабильность: ПРО, космос, стратегическое оружие в неядерном оснащении. Эти компоненты должны рассматриваться, а не санкции", – сказал он.

Впрочем, договориться по вопросу ПРО не удастся и с Трампом, считает Бужинский.

"Как они говорят, это двупартийный консенсус, почти религия. Тут они должны сами для себя решить, что для них важнее. Если для них важнее ПРО, то ни о каких сокращениях речи быть не может", – сказал он.

По мнению эксперта, сейчас особую важность приобретают двусторонние контакты, в частности, многое прояснила бы встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с предложенным на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном, если его утвердят в должности. Эксперт возлагает большие надежды на приезд Тиллерсона, или кого-то другого из новой администрации в Астану на межсирийские переговоры, однако наиболее существенной, по его словам, была бы встреча двух президентов.

"Путин и Трамп должны встретиться, найти общие подходы к наиболее насущным проблемам. До этого можно только фантазировать", – сказал Бужинский.

Впрочем, как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Трампа пока не готовится.

До лета

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк полагает, что нужно обращать внимание не на расхождения в словах Трампа, а на его будущие действия.

"Я не считаю, что имеет смысл обращать внимание на какие-то заявления новоизбранного президента, которые он делал раньше, которые делает теперь, будет делать в последствии. Гораздо важнее не слова, а дела — и в американской политике, и в политике вообще", — сказал он.

По его словам, многое будет зависеть от команды нового президента США.

"О политике новой администрации в отношении России можно будет судить после того, как эта администрация окончательно сформируется. Это не только назначения на ключевые посты каких-то фигур, но и их заместителей помощников — людей, которые в сущности и будут определять детали внешнеполитического курса", – отметил Батюк.

Как считает эксперт, "сформулирована американская политика в отношении России будет где-то ближе к лету этого года". Он также обратил внимание на обещание Трампа исходить в первую очередь из национальных интересов Америки, а "не каких-то идеологических конструкций вроде распространения демократии или смены режимов".

"Это дает определенный шанс на поиск взаимовыгодных договоренностей и компромиссов. Но как этот шанс будет использован, сейчас сказать очень сложно", — сказал эксперт.