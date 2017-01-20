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    Аналитика и комментарии

    Мир в ожидании. Эксперты о будущем отношений РФ-США

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    РФ и США: железный занавес (560)

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    Какие бы громкие заявления в отношении РФ ни делал Дональд Трамп, судить о будущем отношений Вашингтона и Москвы можно будет только по его поступкам, а также по результатам возможной встречи лидеров двух стран, – такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РИА Новости.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    РИА Новости Украина

    В разное время Трамп высказывал самые разные точки зрения в отношении РФ, часто – диаметрально противоположные. Так, телеканал CNN опубликовал подборку его резких высказываний, сделанных еще до президентской гонки, – там, в частности, Трамп называл Россию "геополитическим врагом США номер один".

    За время предвыборной кампании он то обещал признать Крым частью России, снять санкции и восстановить отношения с РФ, то критиковал участие Москвы в урегулировании сирийского конфликта и поддерживал решение действующего президента США Барака Обамы ввести санкции против России за якобы имевшие место хакерские атаки.

    Вскоре после выборов, 14 ноября, между Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, политики сошлись в оценке состояния отношений двух стран, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации. Трамп заявил, что надеется на крепкие долговременные двусторонние отношения.

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    Позже, 23 декабря, Трамп сообщил, что получил письмо от российского президента.

    "Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придется идти альтернативным путем", – говорится в тексте неофициального перевода письма, предоставленном штабом Трампа.

    Доверять или нет

    В своем первом интервью после избрания Трамп сказал, что приоритетами во внешней политике станут борьба с "Исламским государством" и переговоры с Россией по разоружению. Новый американский лидер заявил также, что намерен доверять Путину, "но это может не продлиться долго".

    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон. Инаугурация Трампа. Накануне

    Касаясь вопроса ослабления санкций против РФ, Трамп сказал, что это может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.

    "Есть санкции против России — давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошие сделки. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", – сказал Трамп.

    При этом он отрицательно оценил решение России принять участие в урегулировании конфликта в Сирии. А на своей первой пресс-конференции после избрания Трамп заявил о необходимости бороться с ИГ совместно с Москвой.

    Трамп не исключил причастность РФ, как и других стран, к хакерским атакам и заявил, что не считает, что Обама зашел "слишком далеко", введя санкции против РФ в связи с обвинениями в этом.

    Говоря о будущем отношений двух стран он подчеркнул, что считает неуместным слово "перезагрузка".

    "Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", – сказал Трамп.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson TPX IMAGES OF THE DAY
    Позвони мне, позвони. Разговор-призрак Порошенко и Трампа

    Встреча покажет

    Вице-президент ПИР Центра Евгений Бужинский полагает, что несовпадения в словах Трампа до и после избрания – это естественное явление.

    "Одно дело, когда ты баллотируешься и выступаешь с предвыборными заявлениями, а другое – когда тебя избрали", – сказал он РИА Новости.

    Не удивился эксперт и разнице в высказываниях нынешних и тех, на которые обратил внимание CNN.

    "Три года назад он высказывался как частное лицо, он же никогда не был политиком. Сейчас он высказывался как практический глава государства", – сказал Бужинский.

    "Гарантий того, что он будет придерживаться (своих) заявлений, никто дать не может", – отметил эксперт.

    По его мнению, делать прогнозы о будущем российско-американских отношений можно будет только после встречи двух президентов.

    "Они должны повстречаться с Путиным, попытаться найти общую точку зрения на ключевые проблемы. Если для Трампа приоритетом будет борьба с терроризмом, "Исламским государством", урегулирование в Сирии – это хорошо. Если он будет ориентироваться на республиканское большинство в конгрессе, на "ястребов", конечно, ничего хорошего для нас не будет", — сказал эксперт.

    Бужинский критически оценил увязку Трампом проблемы санкций и ядерного разоружения.

    "Безопасность на санкции не разменивают. Тем более, для меня совершенно непонятно, что он имеет в виду под "сокращением ядерного оружия". Одностороннее сокращение? Они отменяют санкции, а мы сокращаем свой ядерный потенциал? Это невозможно ни при каких условиях. Если он говорит о взаимном сокращении, то у нас есть совершенно четкая позиция, что все это завязано на стратегическую стабильность: ПРО, космос, стратегическое оружие в неядерном оснащении. Эти компоненты должны рассматриваться, а не санкции", – сказал он.

    Инаугурация президентов США
    Library & Museum/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США. Как это было

    Впрочем, договориться по вопросу ПРО не удастся и с Трампом, считает Бужинский.

    "Как они говорят, это двупартийный консенсус, почти религия. Тут они должны сами для себя решить, что для них важнее. Если для них важнее ПРО, то ни о каких сокращениях речи быть не может", – сказал он.

    По мнению эксперта, сейчас особую важность приобретают двусторонние контакты, в частности, многое прояснила бы встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с предложенным на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном, если его утвердят в должности. Эксперт возлагает большие надежды на приезд Тиллерсона, или кого-то другого из новой администрации в Астану на межсирийские переговоры, однако наиболее существенной, по его словам, была бы встреча двух президентов.

    "Путин и Трамп должны встретиться, найти общие подходы к наиболее насущным проблемам. До этого можно только фантазировать", – сказал Бужинский.

    Впрочем, как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Трампа пока не готовится.

    До лета

    Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк полагает, что нужно обращать внимание не на расхождения в словах Трампа, а на его будущие действия.

    "Я не считаю, что имеет смысл обращать внимание на какие-то заявления новоизбранного президента, которые он делал раньше, которые делает теперь, будет делать в последствии. Гораздо важнее не слова, а дела — и в американской политике, и в политике вообще", — сказал он.

    По его словам, многое будет зависеть от команды нового президента США.

    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    REUTERS/Joshua Roberts
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    "О политике новой администрации в отношении России можно будет судить после того, как эта администрация окончательно сформируется. Это не только назначения на ключевые посты каких-то фигур, но и их заместителей помощников — людей, которые в сущности и будут определять детали внешнеполитического курса", – отметил Батюк.

    Как считает эксперт, "сформулирована американская политика в отношении России будет где-то ближе к лету этого года". Он также обратил внимание на обещание Трампа исходить в первую очередь из национальных интересов Америки, а "не каких-то идеологических конструкций вроде распространения демократии или смены режимов".

    "Это дает определенный шанс на поиск взаимовыгодных договоренностей и компромиссов. Но как этот шанс будет использован, сейчас сказать очень сложно", — сказал эксперт.

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