Песков о нормализации отношений РФ и США: для танго нужны двое

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Россия не сможет самостоятельно решить многие проблемы в мире и регионе и хотела бы хороших отношений с США, но "для танго нужны двое", заявил в интервью Би-би-си пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы не можем верить. Мы можем только выражать нашу надежду", — ответил он на вопрос, верит, что с приходом к власти в США Дональда Трампа произойдут фундаментальные изменения в отношениях Вашингтона и Москвы.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить многие проблемы в этом мире и в нашем регионе, которые подвергают опасности нашу страну, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам крайне необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа — это большой вопрос", — заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, откроет ли начальник Пескова шампанское, когда они будут смотреть церемонию инаугурации Трампа, пресс-секретарь президента ответил, что у них будут другие дела. "Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня", — сказал он.

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В пятницу в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января (в 19.00 по Киеву). По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.