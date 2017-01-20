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    Культура

    Сыгравший в "Твин Пикс" и "Робокопе" актер Мигель Феррер скончался в США

    (обновлено: )46
    Актер снялся в таких сериалах, как "Морская полиция: Лос Анджелес", "Расследование Джордан" и культовом "Твин Пиксе" Дэвида Линча, где он исполнил роль агента ФБР Альберта Розенфельда.
    Актер Мигель Феррер в телесериале Твин Пикс
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Американский актер Мигель Феррер, известный своими ролями в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Робокоп", скончался на 62-м году жизни от рака гортани, сообщило издание Variety.

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    Феррер умер в окружении семьи и друзей у себя дома в Лос-Анджелесе.

    Актер снимался в таких сериалах, как "Морская полиция: Лос Анджелес", "Расследование Джордан" и культовом "Твин Пиксе" Дэвида Линча, где он исполнил роль агента ФБР Альберта Розенфельда. Феррер известен и своими ролями второго плана в полнометражных картинах, самая известная из которых "Робокоп" Пола Верховена.

    Как отмечает издание, зритель еще сможет увидеть Феррера в роли заносчивого специалиста судебно-медицинской экспертизы в продолжении "Твин Пикс", которое выйдет на экраны 21 мая этого года. Оригинальный сериал "Твин Пикс" транслировался в 1990–1991 годах и представлял собой триллер с элементами мистики.

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