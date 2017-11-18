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    Зарубежье

    ЕС активно окучивает почву для экстремизма

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (651)

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    ЕС финансирует проекты по борьбе с экстремизмом по всей Европе, выступая против радикализации, но на самом деле он закладывает основу для экстремизма, заявляет эксперт.
    Мигранты и флаг ЕС. Архивное фото
    REUTERS Dominic Ebenbichler

    РИА Новости Украина

    Исследование, опубликованное лондонским институтом расовых отношений (Institute of Race Relations, IRR), показало, что члены ЕС используют законы, направленные на торговцев людьми и контрабандистов, для криминализации гуманитарной деятельности.

    Полиция в Европе. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau
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    Лиз Фекете (Liz Fekete), директор Института расовых отношений и руководитель Европейской исследовательской программы, рассказала об этом в интервью Sputnik.

    Почему власти ЕС в первую очередь нацелены на группы помощи?

    — Я думаю, причина в том, что у нас есть так называемая политика сдерживания предоставления убежища в Европе.

    С лета 2015 года и активизации кризиса беженцев, особенно в Средиземном море, они использовали ресурсы поисково-спасательных миссий в Средиземном море. Это означает, что НПО вмешались, чтобы сделать то, что наше правительство обязано делать, то, что спасает жизни.

    Если вы хотите, чтобы кризис беженцев остановился на въездах в Европу, если вы не хотите, чтобы беженцы приехали, вы должны помешать работе гуманитарных работников, фактически выполняющих работу правительства.

    Поэтому я думаю, что они хотят затормозить оказание гуманитарной помощи, для того, чтобы продолжать политику сдерживания предоставления убежища.

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    С правовой точки зрения эти меры противоречат международному праву?

    — Более того, это является нарушением Европейской конвенции о правах человека, это нарушение всего, на чем стоит Европа.

    Европа любит видеть себя как своего рода лидера в мире — ЕС является местом просвещения, ЕС — это место, где рождаются гуманизм и права человека, поэтому дело в том, что здесь мы имеем классический пример несоответствия закона и морали.

    Полиция на месте взрыва гранаты в Киеве. Архивное фото
    Фото "Эспрессо ТВ"
    Украина где-то рядом с Сомали в глобальном рейтинге терроризма

    Считаете ли вы, что ситуация может способствовать росту крайне правых движений в регионе?

    — В нашем докладе есть целый раздел о так называемой ультраправой кампании Génération Identitaire, которая спонсировала отправление судов в Средиземное море, чтобы досадить гуманитарным работникам. Мы также изучили идеи, которые распространялись в ультраправых СМИ. 

    Это почти шизофрения! Те оскорбительные намеки, которые исходят от пограничной службы ЕС в адрес НПО, занимающихся поиском и спасением беженцев и мигрантов, некоторые комментарии, сделанные министрами внутренних дел ЕС, которые практически обвиняют НПО в сговоре с торговцами людьми и мигрантами — все это льет воду на мельницу крайне правых и усиливает их влияние.

    Большое противоречие в том, что ЕС финансирует проекты по борьбе с экстремизмом по всей Европе, что говорит — ЕС против экстремизма и радикализации, но на самом деле он закладывает основу для экстремизма.

    Мы очень обеспокоены этим, и мы надеемся, что Европейская комиссия вернется к нам; мы написали им, и мы ждем их ответа. 

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