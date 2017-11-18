ЕС активно окучивает почву для экстремизма

РИА Новости Украина

Исследование, опубликованное лондонским институтом расовых отношений (Institute of Race Relations, IRR), показало, что члены ЕС используют законы, направленные на торговцев людьми и контрабандистов, для криминализации гуманитарной деятельности.

Лиз Фекете (Liz Fekete), директор Института расовых отношений и руководитель Европейской исследовательской программы, рассказала об этом в интервью Sputnik.

Почему власти ЕС в первую очередь нацелены на группы помощи?

— Я думаю, причина в том, что у нас есть так называемая политика сдерживания предоставления убежища в Европе.

С лета 2015 года и активизации кризиса беженцев, особенно в Средиземном море, они использовали ресурсы поисково-спасательных миссий в Средиземном море. Это означает, что НПО вмешались, чтобы сделать то, что наше правительство обязано делать, то, что спасает жизни.

Если вы хотите, чтобы кризис беженцев остановился на въездах в Европу, если вы не хотите, чтобы беженцы приехали, вы должны помешать работе гуманитарных работников, фактически выполняющих работу правительства.

Поэтому я думаю, что они хотят затормозить оказание гуманитарной помощи, для того, чтобы продолжать политику сдерживания предоставления убежища.

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С правовой точки зрения эти меры противоречат международному праву?

— Более того, это является нарушением Европейской конвенции о правах человека, это нарушение всего, на чем стоит Европа.

Европа любит видеть себя как своего рода лидера в мире — ЕС является местом просвещения, ЕС — это место, где рождаются гуманизм и права человека, поэтому дело в том, что здесь мы имеем классический пример несоответствия закона и морали.

Считаете ли вы, что ситуация может способствовать росту крайне правых движений в регионе?

— В нашем докладе есть целый раздел о так называемой ультраправой кампании Génération Identitaire, которая спонсировала отправление судов в Средиземное море, чтобы досадить гуманитарным работникам. Мы также изучили идеи, которые распространялись в ультраправых СМИ.

Это почти шизофрения! Те оскорбительные намеки, которые исходят от пограничной службы ЕС в адрес НПО, занимающихся поиском и спасением беженцев и мигрантов, некоторые комментарии, сделанные министрами внутренних дел ЕС, которые практически обвиняют НПО в сговоре с торговцами людьми и мигрантами — все это льет воду на мельницу крайне правых и усиливает их влияние.

Большое противоречие в том, что ЕС финансирует проекты по борьбе с экстремизмом по всей Европе, что говорит — ЕС против экстремизма и радикализации, но на самом деле он закладывает основу для экстремизма.

Мы очень обеспокоены этим, и мы надеемся, что Европейская комиссия вернется к нам; мы написали им, и мы ждем их ответа.