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    Расселение мигрантов в ЕС похоже на переселение поляков в Сибирь - министр

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (631)

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    По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, "вынужденная передислокация несет с собой плохие политические коннотации".
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский сравнил программу расселения мигрантов в Европе с переселением поляков в Сибирь.

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    Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло ранее раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев.

    "План Европейского союза по распределению мигрантов между странами-членами навевает воспоминания о том, через что Польша прошла во время второй мировой войны", — заявил Ващиковский мальтийскому изданию Times of Malta.

    Очередь лиц, ожидающих убежища в Германии, на территории Управления здравоохранения и социальных дел в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    "Вы должны просто понять, что вынужденная передислокация несет с собой плохие политические коннотации: мы в XIX веке были вынуждены отправиться в Сибирь, во время Второй мировой войны были изгнаны из нашей страны", — заявил глава польской дипломатии.

    Он подтвердил, что Польша не будет реализовывать какие-либо программы переселения. "Мы не хотим, чтобы Польша стала одним большим лагерем…, в котором люди проводили бы жизнь под охраной за забором", — сказал Ващиковский.

    "Миграция должна быть добровольной", — отметил он.

    Также польский министр отметил, что Польша остается открытой для "истинно гуманитарных случаев".

    "Есть мигранты, и есть беженцы. Конечно, мы по-прежнему будем принимать беженцев, это наша обязанность, но с мигрантами — это другое дело", — сказал он. Ващиковский добавил, что особенно это касается тех мигрантов, "которые вообще не хотят приезжать в Польшу".

    По данным последнего социологического исследования, 74% жителей Польши выступает против приема в страну беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Причем доминирующей реакцией на соответствующий вопрос является "решительный протест" (43%).

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