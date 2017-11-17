Украина где-то рядом с Сомали в глобальном рейтинге терроризма

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Уровень тероризма

В 2017 году в рейтинге стран по уровню терроризма The Global Terrorism Index Украина оказалась в первой двадцатке, заняв 17 место. По словам экспертов, в целом не все так плохо, ведь за год наша страна улучшила показатели на шесть позиций. Согласно Индексу, еще в прошлом году Украина занимала 11-е место, а в 2015 году — 12-е.

"Продолжающееся снижение смертности в результате терроризма в Украине отражает снижение интенсивности конфликта в этой стране. В 2016 году было всего 11 смертей по сравнению с 665 смертями в 2014 году и 358 смертями в 2015 году", – отмечается в докладе.

Однако специалисты все равно отнесли Украину к перечню стран с высоким уровнем террористической активности, поставив оценку 6,56 по 10-балльной шкале. В двадцатке стран Украина оказалась вместе с Сомали, Индией, Турцией, Ливией, Египтом и Суданом. Рейтинг в этом году возглавил Ирак.

Следует отметить, что индекс составлен в первую очередь на основе статистических данных: учитывалось количество террористических актов на территории страны, число погибших и раненых, а также причиненный материальный ущерб.

Согласно данным рейтинга, в Украине в 2017 году произошло 46 инцидентов, которые рассматриваются как террористические атаки. В результате них погибли 11 человек, еще 11 пострадали.

В 2012 году Украина была на 56 месте (между Парагваем и Италией). В 2014 году занимала 51 место в рейтинге, а уже в 2015 году резко поднялась до 12-го места.

На это, в частности, повлияла катастрофа малазийского Boeing-777, который был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек.

В то же время некоторые отмечают, что не до конца понятна методология подсчета: что и как считали эксперты, как классифицировали отдельные инциденты. Следует отметить, что, по всей видимости, такая ситуация сложилась из-за того, что все обстрелы, которые фиксируются в зоне боевых действий на Донбассе, также классифицируются как теракты.

Проблема Донбасса

Уровень террористической угрозы в Украине продолжает оставаться стабильно высоким во многом из-за сложной ситуации на Донбассе.

По результатам исследований наиболее авторитетного, по вопросам безопасности, британского исследовательского центра IHS Jane's в 2016 году глобальное количество атак увеличилось на четверть по сравнению с 2015 годом. В 2016 году в мире было совершено более 24 тысяч, из которых 4 449 были зафиксированы на востоке Луганской и Донецкой областей.

Читайте также: Смертельный взрыв в Киеве: новые версии, реакция Порошенко и Кадырова

Согласно результатам этого исследования, в зоне АТО за 2016 год зафиксировано больше террористических атак, чем террористы группировки ИГИЛ совершили по всему миру. На счету боевиков Исламского государства 4 236 атак, убивших 10 807 человек.

Однако несмотря на большее количество фиксируемых террористических атак в зоне АТО, жертв во много раз больше на счету исламских боевиков.

Стоит отметить, что за последние годы теракты в Украине происходили в Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Киеве. К счастью, Украина пока не сталкивалась с масштабными террористическими атаками, хотя взрывы случаются часто.

Первые взрывы в 2011 году прогремели в г.Макеевке Донецкой области 20 января: один — возле торгового центра, другой — у входа на госпредприятие "Макеевуголь". Однако тогда удалось избежать жертв и пострадавших.

Начиная с 2001 года, когда в Украине была введена уголовная ответственность за осуществление террористического акта, СБУ расследовала 22 уголовных дела в отношении 35 лиц, в суд направлено 9 дел. Осуждено 25 лиц, из них 2 приговорены к пожизненному заключению.

Однако уже в 2012 году серия терактов в Днепре стала более масштабной. В результате серии взрывов пострадали 27 человек, среди них 10 — подростки.

Не меньший резонанс получило дело так называемых васильковских террористов в 2014 году, возбужденное СБУ в конце августа по факту подготовки к совершению теракта. 22 августа сотрудники СБУ в г.Василькове (Киевская область) задержали активистов организации "Патриот Украины", которые якобы планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или пригороде с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным соцопроса, украинцы больше всего боятся безработицы, невыплаты зарплат и пенсий, повышения цен. При этом результаты исследования показали, что граждане опасаются терроризма куда меньше. В то же время еще в 2011 году около 55% украинцев боялись стать жертвой теракта.

***

Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма — это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой.

Читайте также: Простые армейские будни: убийства, стрельба, хищения на миллионы

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности по четырем основным показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, уровень материального ущерба.

По материалам из открытых источников интернет