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    Аналитика и комментарии

    Украина где-то рядом с Сомали в глобальном рейтинге терроризма

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    Украина - на 17-ом месте в мире по уровню терроризма. По словам экспертов, не все так плохо, ведь за год Украина улучшила показатели на 6 позиций, но все равно остается в перечне стран с высоким уровнем террористической активности, учитывая войну в Донбассе.
    Полиция на месте взрыва гранаты в Киеве. Архивное фото
    Фото "Эспрессо ТВ"

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Уровень тероризма 

    В 2017 году в рейтинге стран по уровню терроризма The Global Terrorism Index Украина оказалась в первой двадцатке, заняв 17 место. По словам экспертов, в целом не все так плохо, ведь за год наша страна улучшила показатели на шесть позиций. Согласно Индексу, еще в прошлом году Украина занимала 11-е место, а в 2015 году — 12-е. 

    "Продолжающееся снижение смертности в результате терроризма в Украине отражает снижение интенсивности конфликта в этой стране. В 2016 году было всего 11 смертей по сравнению с 665 смертями в 2014 году и 358 смертями в 2015 году", – отмечается в докладе.

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    Однако специалисты все равно отнесли Украину к перечню стран с высоким уровнем террористической активности, поставив оценку 6,56 по 10-балльной шкале. В двадцатке стран Украина оказалась вместе с Сомали, Индией, Турцией, Ливией, Египтом и Суданом. Рейтинг в этом году возглавил Ирак.

    Следует отметить, что индекс составлен в первую очередь на основе статистических данных: учитывалось количество террористических актов на территории страны, число погибших и раненых, а также причиненный материальный ущерб.

    Согласно данным рейтинга, в Украине в 2017 году произошло 46 инцидентов, которые рассматриваются как террористические атаки. В результате них погибли 11 человек, еще 11 пострадали.

    В 2012 году Украина была на 56 месте (между Парагваем и Италией). В 2014 году занимала 51 место в рейтинге, а уже в 2015 году резко поднялась до 12-го места. 

    На это, в частности, повлияла  катастрофа малазийского Boeing-777, который был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. 

    В то же время некоторые отмечают, что не до конца понятна методология подсчета: что и как считали эксперты, как классифицировали отдельные инциденты.  Следует отметить, что, по всей видимости, такая ситуация сложилась из-за того, что все обстрелы, которые фиксируются в зоне боевых действий на Донбассе, также классифицируются как теракты. 

    Проблема Донбасса

    Уровень террористической угрозы в Украине продолжает оставаться стабильно высоким во многом из-за сложной ситуации на Донбассе. 

    По результатам исследований наиболее авторитетного, по вопросам безопасности, британского исследовательского центра IHS Jane's в 2016 году глобальное количество атак увеличилось на четверть по сравнению с 2015 годом.  В 2016 году в мире было совершено более 24 тысяч, из которых 4 449 были зафиксированы на востоке Луганской и Донецкой областей. 

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    Согласно результатам этого исследования, в зоне АТО за 2016 год зафиксировано больше террористических атак, чем террористы группировки ИГИЛ совершили по всему миру. На счету боевиков Исламского государства 4 236 атак, убивших 10 807 человек.

    Однако несмотря на большее количество фиксируемых террористических атак в зоне АТО, жертв во много раз больше на счету исламских боевиков.

    Стоит отметить, что за последние годы теракты в Украине происходили в Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Киеве.  К счастью, Украина пока не сталкивалась с масштабными террористическими атаками, хотя взрывы случаются часто. 

    Татьяна Монтян. Архивное фото
    kievvlast.com.ua
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    Первые взрывы в 2011 году прогремели в г.Макеевке Донецкой области 20 января: один — возле торгового центра, другой — у входа на госпредприятие "Макеевуголь". Однако тогда удалось избежать жертв и пострадавших.

    Начиная с 2001 года, когда в Украине была введена уголовная ответственность за осуществление террористического акта, СБУ расследовала 22 уголовных дела в отношении 35 лиц, в суд направлено 9 дел. Осуждено 25 лиц, из них 2 приговорены к пожизненному заключению. 

    Однако уже в 2012 году серия терактов в Днепре стала более масштабной. В результате серии взрывов пострадали 27 человек, среди них 10 — подростки. 

    Не меньший резонанс получило дело так называемых васильковских террористов в 2014 году, возбужденное СБУ в конце августа по факту подготовки к совершению теракта. 22 августа сотрудники СБУ в г.Василькове (Киевская область) задержали активистов организации "Патриот Украины", которые якобы планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или пригороде с помощью самодельного взрывного устройства. 

    По данным соцопроса, украинцы больше всего боятся безработицы, невыплаты зарплат и пенсий, повышения цен. При этом результаты исследования показали, что граждане опасаются терроризма куда меньше. В то же время еще в 2011 году около 55% украинцев боялись стать жертвой теракта. 

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    Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма — это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой.

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    Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности по четырем основным показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, уровень материального ущерба. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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