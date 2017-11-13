Весомое мнение: в Украине сейчас максимальная террористическая угроза

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Автомобиль с 6,5 кг пластида и электродетонаторами обнаружила полиция в воскресенье вечером возле торгового центра на Осокорках. Двоих мужчин, находящихся в авто, задержали. В связи с инцидентом руководитель столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко издал приказ об усиленном патрулировании станций метро и вокзалов.

Также полиция задержала телефонную террористку, которая в течение трех недель сообщала о минировании Вышгородской ГЭС. После проверок оказывалось, что все звонки были ложными. "Псевдоминерша" — 60-летняя уроженка Хмельницкой области, которая подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков.

В то же время в пятницу в девяти крупных городах Украины одновременно в полицию поступили звонки о минировании аэропортов. Сообщения не подтвердились, однако работа аэропортов была парализована.

Насколько возможна угроза реального минирования в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал подполковник милиции запаса, эксперт Украинской Федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

Неделю назад полиция отчитывалась, что вводит усиленный режим патрулирования. Получается, что его отменяли, если сейчас вводят опять?

— Получается, ввели, а потом его ослабили. Было много протестующих, и было много недовольства людей, потому что на въездах в Киев было много пробок. А основные проверки микроавтобусов осуществляли именно на главных автомагистралях, сужали полосы, стояли патрульные. И фактически все микроавтобусы осматривали. Эту систему — осмотр микроавтобусов — отменили буквально в пятницу. И в воскресенье нашли микроавтобус со взрывчаткой. Получается, теоретически, они должны были продлить эти мероприятия по усиленному варианту несения службы, как минимум, до годовщины начала Революции достоинства. Потому как у нас каждый год идет дестабилизация как раз к этой годовщине. Разные организации, террористические группировки, может быть, соседняя страна, которая является агрессором к нам, готовит провокации. Не исключено, что это и политические силы, некоторые в этом задействованы. Но всегда в этот период у нас идет дестабилизация. И в этом плане получается полицейские работать начали, но на полпути остановились, недоработали. Слава Богу, что вчера они оперативно это выявили и снова вернулись к выполнению своих обязанностей в усиленном режиме.

Не случится ли так, что через два дня они вновь перейдут к работе в обычном режиме?

— Я думаю, что если один звоночек уже появился, то они еще отработают минимум дней десять, пока ситуация немножко не стабилизируется, не пойдет на спад. Хотя, учитывая то, что сейчас опять политические противостояния продолжаются, и Михаил Саакашвили нагнетает обстановку нехорошую, поэтому, возможно, они еще в этом режиме поработают и до декабря месяца.

На прошлой неделе был новый шквал звонков о минировании. Как заявляют представители правоохранительных органов, это — дело рук одной псевдоминерши, 60-летней уроженки Хмельницкой области. Насколько на такие звонки обращают внимание правоохранители?

— На такие звонки не обращать внимания невозможно и запрещено. Обращать внимание нужно всегда. Достаточно большая волна таких звонков была год назад прошлым летом. Их было под два-три даже за месяц. И минировали предприятия в городе Киеве. То есть сообщали о минировании предприятий химпромышленности в городе Киеве. Все это не подтверждалось. И всегда правоохранители срабатывали и задерживали. В прошлом году был случай, когда минировали гостиницу, по-моему, тоже в Хмельницком. И виновника все-таки задержали. Сейчас задержали эту бабушку. Я думаю, что у нее тоже немножко не в порядке с психикой, поэтому она так себя вела.

Зачем она каждый звонок записывала в блокнот?

— Теоретически можно отработать и эту версию, что она получала за это зарплату. Но поскольку они минировала только ГЭС, а сама она — из Хмельницкой области, возможно, там работает кто-то, кого она не любит. И учитывая то, что ей все-таки 60 лет, вполне возможно, что у нее есть некоторые психические расстройства, просто обида на кого-то. Поэтому она так поступала. Что касаемо звонков в аэропорты, то они все были произведены в один день. Это была спланированная диверсия.

Может ли волна звонков с сообщениями о псевдоминированиях аэропортов быть своеобразной дымовой завесой, чтобы отвлечь внимание правоохранителей?

— На самом деле, правоохранители всегда обращают внимание на такие сообщения и всегда их отрабатывают. Сколько бы псевдосообщений не было. Потому что реальных сообщений за последние, скажем так, 17 лет, что я служил в МВД, и еще 5 лет на пенсии, т.е. за последние 20 лет, реальных сообщений о минировании у нас в стране не было. Всегда это были псевдосообщения о минировании. И всегда их правоохранители отрабатывали. То есть они будут отрабатывать их всегда. Для правоохранителей в этом может быть даже в какой-то степени плюс. Потому что они могут постараться наработать более эффективную систему задержания таких минеров. Отрабатывание телефонных звонков, а именно, откуда звонят. Отработают новую систему цифровую выявления и оперативно будут их задерживать.

Нужно ли правоохранителям в этом направлении работать? Иногда они сами пользуются такими методами, как в случае с задержанием сына главы МВД Арсена Авакова.

— Я бы не исключал такую связь. Да, это возможно. А возможно, это позвонил один из друзей сына Авакова, и с правоохранителями это не связано. Такая версия тоже имеет место быть.

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Ваше мнение относительно уровня террористической угрозы в Украине? Насколько тревога обоснована?

— Вы знаете, 6,5 килограмм пластида и 10 электродетонаторов — это можно было реально взорвать весь торговый центр, и могла погибнуть масса людей. Поэтому в этом плане сейчас задержание в Киеве — это, на самом деле, реальная угроза. И я советую нашим гражданам быть бдительными. И если вы видите что-то, что вас настораживает, подсознательно вы поймете, что человек себя ведет подозрительно, подсознательно вы поймете, что эта сумка такая аккуратная возле мусорника лежать не должна, и что люди, в спешке убегающие от машины, тоже какие-то подозрительные. Поэтому когда вы видите что-то, что вас пугает и настораживает, не поленитесь, наберите 102, проинформируйте патрульных сотрудников полиции и скажите, что вы видели, и что вас насторожило.

Подобные сообщения мы слышим регулярно, однако не было информации о судебных приговорах по этим делам.

— Почему так происходит? Почему не дорабатывают и не доводят до конца? Потому что нет политической воли руководства государства. Потому что они сказали: вот вы заявили — доработайте, если вы недоработали, заявите, что вы просто недоработали, не справились, или что вы были не правы. У нас очень популярно делать такие популистские заявления разными советниками, особенно, главы МВД. Они заявляют, и в прокуратуре — то же самое, что они выявили, накрыли, задержали, а дальше развития нет. Возможно, дальше нет развития потому, что следователи не очень хорошо собрали доследственную базу, и из-за этого дело рассыпается в суде. А вот по каким-то крупным делам, по политическим делам, возможно, вступают просто в противовес деньги.

К слову, эксперт Александр Дичек считает, что цель сообщений о заминировании 10 аэропортов Украины — создать в обществе атмосферу страха и безысходности, а авиаэксперт Богдан Долинце в эфире «ГС» объяснил, что сложнее осуществить проверку маленьких аэропортов, где нет жесткого контроля.