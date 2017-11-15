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    Общество

    Украина заняла 17-е место в мире по уровню терроризма

    (обновлено: )15351
    Наша страна улучшила свои показатели по борьбе с терроризмом, но все равно остается в первой двадцатке рейтинга The Global Terrorism Index.
    Учения по противодействию террористической угрозе в Луганске
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В рейтинге The Global Terrorism Index Украина оказалась в списке стран с высоким уровнем терроризма, наша страна занимает 17-е место в мире.

    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины
    Весомое мнение: в Украине сейчас максимальная террористическая угроза

    DW передает, что из-за конфликта в Донбассе Украине остается среди лидеров по уровню терроризма в Европе. Однако по сравнению с прошлогодним рейтингом терроризма ситуация улучшилась: Украина поднялась с 11 места на 17-е.

    В целом эксперты отнесли в список стран с "высоким" уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

    Высокого влияние терроризма на жизнь во Франции (6 баллов и 23-е место). Соединенные Штаты Америки занимают 32-е место (5,4 балла), Россия — 33-е (5,3 балла), Великобритания — 35-е (5,1 балла).

    Рейтинг The Global Terrorism Index 2017) составляется лондонским Институтом экономики и мира.

    На минувших выходных правоохранители нашли более шести килограммов взрывчатки в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. МВД считает, что изъятый пластид и детонаторы предназначались для терактов.

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