Украина заняла 17-е место в мире по уровню терроризма

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В рейтинге The Global Terrorism Index Украина оказалась в списке стран с высоким уровнем терроризма, наша страна занимает 17-е место в мире.

DW передает, что из-за конфликта в Донбассе Украине остается среди лидеров по уровню терроризма в Европе. Однако по сравнению с прошлогодним рейтингом терроризма ситуация улучшилась: Украина поднялась с 11 места на 17-е.

В целом эксперты отнесли в список стран с "высоким" уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

Высокого влияние терроризма на жизнь во Франции (6 баллов и 23-е место). Соединенные Штаты Америки занимают 32-е место (5,4 балла), Россия — 33-е (5,3 балла), Великобритания — 35-е (5,1 балла).

Рейтинг The Global Terrorism Index 2017) составляется лондонским Институтом экономики и мира.

На минувших выходных правоохранители нашли более шести килограммов взрывчатки в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. МВД считает, что изъятый пластид и детонаторы предназначались для терактов.