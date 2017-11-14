В Лондоне арестовали девочку за причастность к терроризму

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник в Лондоне полиция арестовала четырнадцатилетнюю девочку по подозрению в пособничестве террористам, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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"Девочка была арестована по адресу на юге Лондона по подозрению в пособничестве человеку, готовый готовил теракт", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

Арест произведен профильным подразделением полиции в соответствии с антитеррористическим законодательством Великобритании.

Отмечается, что сейчас подросток находится в полицейском участке на юге столицы в камере предварительного заключения, другие детали не приводятся.

Напомним, 1 ноября крупнейшая за последние годы террористическая атака была совершена на Нью-Йорк: мужчина, возможно сторонник запрещенной группировки "Исламское государство", за рулем грузовика насмерть сбил восемь человек и ранил более десяти.