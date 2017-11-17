СБ ООН дал миссии по расследованию химатак в Сирии один день

РИА Новости Украина

Совет безопасности ООН не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Пятница может стать последним днем работы миссии, хотя не исключен очередной "дипломатический штурм" по этому вопросу: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата СМР, чтобы оставить себе время для проработки существенных проблемных аспектов, пишут РИА Новости.

В начале ноября США и Россия внесли в Совбез ООН два проекта резолюции о продлении работы СМР. Российский проект предписывал не только продление, но и обновление параметров работы экспертов. Москва также предлагала направить группу следователей на место инцидента в сирийском Хан-Шейхуне и на авиабазу "Шайрат" для нового расследования событий 4 апреля. США предложили продлить срок работы миссии на 24 месяца без значительных изменений мандата.

В процессе обсуждения документов некоторые представители западных стран-членов СБ не оставляли российскому проекту шансов. Россия же критиковала инициативу о продлении мандата без его изменения. На заседании в четверг, несмотря на предшествовавшие консультации и встречи, расхождения четко проявились в виде негативного голосования.

Первым шел проект США. Документ получил поддержку 11 стран. Россия как постоянный член СБ ООН применила право вето. Против выступила и Боливия. Еще один постоянный член совета — Китай, а также Египет воздержались.

Российский проект, соавторами которого выступили Китай и Боливия, при голосовании был поддержан КНР, Казахстаном, Боливией и Россией. Против голосовали США, Британия, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил достаточно голосов.

Постпред США в ООН Никки Хейли сразу заявила, что Россия "убила" СМР и лишила Совбез "возможности предотвратить будущие атаки" в Сирии. Она также поставила под сомнение усилия России по урегулированию сирийского кризиса.

"На самом деле, Россия принимает использование химического оружия в Сирии. Как тогда мы можем доверять предположительной поддержке мира в Сирии со стороны России? Как кто-то может принимать всерьез предложение России о политических переговорах в Сочи?" — обратилась Хейли к членам СБ ООН.

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С похожим заявлением выступил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. Российский постпред при ООН Василий Небензя даже поблагодарил коллегу за откровенность. "Британский постпред сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история. Поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования", — заявил Небензя.

Он не удивился, что вину за прекращение работы СМР западные страны пытаются возложить на Москву.

"Мы разочарованы тем, что наша инициатива, направленная на продление и качественное улучшение, усовершенствование работы совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, не получила необходимой поддержки. Мы предполагали, что будут использованы различные уловки, чтобы попытаться выставить Россию ответственной за возможное прекращение деятельности СМР", — сказал Небензя после голосования.

Оказалось, что члены СБ разошлись во мнениях не только по новому мандату СМР, но и по срокам нынешнего. Согласно резолюции совета, мандат СМР истекает 17 ноября. Некоторые члены СБ считают, что "час икс" наступает в ночь на пятницу, другие — что в ночь на субботу. Большинство, впрочем, сходятся на втором варианте.

"Сейчас ходят разговоры в кулуарах о том, что нам надо сделать техническое продление СМР и заняться согласованием того, как он будет функционировать в дальнейшем", — сообщил российским журналистам Небензя.

Он не исключил краткого технического продления мандата миссии до согласования параметров ее дальнейшей работы. При этом представитель России подчеркнул, что "если СМР суждено остаться в живых, то это должен быть механизм, который будет подлинно независимым, а не будет инструментом манипуляции теми, кто на самом деле является его истинными хозяевами".