Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии - Хейли

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

Россия ранее заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Проект США получил поддержку 11 стран. Россия как постоянный член СБ ООН, применила право вето. Против также выступила Боливия. Китай и Египет воздержались при голосовании. Мандат СМР истекает в пятницу, 17 ноября.

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"Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", — сказала Хейли.

Напомним, инцидент с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ несет ответственность за применение сернистого иприта".

Сирия официально отвергла выводы доклада. В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.