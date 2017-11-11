До полного разгрома. Путин и Трамп договорились о борьбе с ИГИЛ в Сирии

РИА Новости Украина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили решимость нанести поражение ИГ в Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров, одобренном на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

Заявление можно считать позитивным сигналом, однако документ имел бы гораздо большее значение, если бы стал продуктом полноформатных переговоров, считают эксперты.

До полного разгрома ИГ

Совместное заявление Путин и Трамп одобрили при кратком общении в кулуарах саммита АТЭС. Документ был подготовлен экспертами двух стран специально ко встрече в Дананге и финально согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главной темой заявления стало сирийское урегулирование, а также усилия Москвы и Вашингтона по разгрому террористов из "Исламского государства", сообщают РИА Новости.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии. Они (Путин и Трамп) подтвердили, что эти усилия будут продолжены, вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ", - говорится в заявлении.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

Президенты также подтвердили "свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

"Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения", — говорится в заявлении.

Призыв активизировать Женевский процесс

Лидеры двух стран подтвердили, что окончательное политическое урегулирование сирийского конфликта "должно быть найдено в рамках женевского процесса, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254".

При этом в документе содержится призыв ко всем сирийским сторонам "принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха".

"Они (два президента) также отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в заявлении.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе саммита АТЭС

Трамп и Путин подтвердили, что эти шаги "предполагают полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие".

Координация военных США и России в Сирии

Лидеры России и США также договорились продолжить контакты между военными двух стран в Сирии.

"Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ", — говорится в совместном заявлении.

При этом Путин и Трамп выразили удовлетворение "в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными", что позволило существенно увеличить потери ИГ в последние месяцы.

"Наконец, президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта", — говорится в документе.

Читайте также: Польша против Украины – все только начинается. Экспертные итоги недели

Стороны также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое было достигнуто во время предыдущей встречи двух президентов в Гамбурге.

Согласно совместному заявлению, контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Сирии продолжит вести Амманский мониторинговый центр с участием экспертов из Иордании, России и США.