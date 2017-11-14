Сирия сохранила значительный потенциал химоружия - Белый дом

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Дамаск сохранил "значительный потенциал химического оружия" и использует его, заявил специальный помощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд.

"Сирия сохранила значительный потенциал химического оружия", — сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute.

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Он обвинил Дамаск в использовании химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля. "Режим также продолжил применение хлора", — заявил Форд.

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ несет ответственность за применение сернистого иприта".

Сирия официально отвергла выводы доклада. В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.