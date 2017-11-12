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    Эстония сегодня: без расизма, но с русофобией и неонацизмом

    (обновлено: )12912
    Глава Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков отметил, что на сегодняшний день в стране есть русофобия, антимусульманские и неонацистские настроения.
    Глава Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков
    Sputnik Эстония

    РИА Новости Украина

    Sputnik Эстония в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма (9 ноября) связался с главой Антифашистского комитета Эстонии Андреем Заренковым и узнал, как обстоят дела с этими проявлениями нетерпимости в стране.

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    По мнению Заренкова, в Эстонии нет проблемы с антисемитизмом и расизмом, но есть русофобия, антимусульманские и неонацистские настроения.

    "В сравнении с отношением к России и русскому народу антисемитизм практически не ощущается — ни на государственном, ни на бытовом уровнях, но его зачатки еще присутствуют. Русофобия в Эстонии на очень высоком уровне, как есть и неприязненное отношение к мусульманам. Эти три проблемы можно назвать в кавычках перспективными для нашей страны", — заявил Заренков в интервью.

    По словам общественного деятеля, Эстония крайне негостеприимна к жителям мусульманского Востока — то есть к беженцам из Ливии, Сирии и прочих стран Ближнего Востока. Здешний прием со стороны местного населения их, мягко говоря, не устраивает, поэтому они в спешном порядке уезжают в другие страны, где к ним относятся более благожелательно, — в Италию, Германию, Швецию.

    Заренков полагает, что это и есть показатель антимусульманских настроений в нашей стране.

    Присутствие расизма же минимально по причине малого количества чернокожих или людей азиатской внешности, китайцев, например.

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    "Когда мы видим африканцев на улице — это пока еще экзотика, нам до Парижа все еще очень далеко. Мы северная страна, тут холодно, такие люди к нам не едут, а раз нет такого человека — то нет и проблемы. Вот живет здесь много русских — у них и возникают проблемы, а у чернокожих — нет", — полагает Заренков.

    Нацизма в первозданном виде нет

    В том виде, как нацизм (фашизм) зарождался (в виде государственной политики Италии и Германии, предусматривающей насилие в отношении неугодных лиц), в Эстонии его нет, утверждает Заренков. Но есть неонацистские настроения, которые государством не подавляются. Проходят, к примеру, слеты ветеранов гитлеровских войск, куда приезжают поклонники неонацизма из Латвии, Литвы и ряда других европейских государств.

    Андрей Заренков добавил, что такие слеты проходят при финансовой поддержке Эстонской Республики. По его мнению, это и есть индикатор неонацистских настроений. Также Заренков считает, что Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма мог бы для Эстонии называться Международным днем против русофобии, религиозной нетерпимости и антисемитизма (менее значимого из трех актуальных проблем, которая сходит потихоньку на нет).

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    Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается во многих странах мира 9 ноября. В этот день в 1938 году начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии.

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