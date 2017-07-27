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    В Москве разоблачили группу неонацистов-торговцев оружием

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    По данным ФСБ РФ, 25-26 июля в Москве и Подмосковье задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники, изъяты пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр" и другое оружие.
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    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В Москве разоблачили группу неонацистов-торговцев оружием, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

    "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе, а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия", — говорится в сообщении.

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    По данным ведомства, 25-26 июля в Москве и Подмосковье задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники. Как отмечается, из незаконного оборота силовики изъяли пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов ("ПМ", "Наган", "ТТ"), ручные осколочные гранаты ("Ф-1", "РГД-5"), три килограмма тротила.

    Силовики также изъяли большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления. По данным ФСБ, прекращена деятельность подпольной мастерской по модернизации огнестрельного оружия.

    Возбуждено дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.

    Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, том числе по установлению возможной причастности задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории РФ.

    Ранее сообщалось, что в метро Киева у мужчины изъяли пистолет с патронами.

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