"Враги сдадутся даже без огня". Турчинов испытал новое оружие

На Гончаровском полигоне ВСУ с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

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Как сообщает пресс-служба СНБО, из военной техники были продемонстрированы беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, которое, как отметил Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага".

"Если его увидят наши враги, они сдадутся, не дожидаясь, пока он откроет огонь", — сказал Турчинов.