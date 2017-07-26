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    Фотоленты

    "Враги сдадутся даже без огня". Турчинов испытал новое оружие

    (обновлено: )833111
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov

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    На Гончаровском полигоне ВСУ с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

    Читайте также: Корнейчук: Порошенко наносит удар по Турчинову

    Как сообщает пресс-служба СНБО, из военной техники были продемонстрированы беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, которое, как отметил Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага".

    "Если его увидят наши враги, они сдадутся, не дожидаясь, пока он откроет огонь", — сказал Турчинов.

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