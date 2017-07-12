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    Аналитика и комментарии

    Заявления Порошенко-Турчинова: перевооружение или профанация?

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (764)

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    На закупку лекарств и ремонт больниц у властей денег не нашлось, зато они нашлись на оборонную сферу. Киев планирует потратить на военные цели дополнительные 3 миллиарда гривен. Источником новых расходов станут "деньги Януковича".
    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Президент и его окружение получили возможность попиарится на двух темах: поддержке армии и "миллиардах Януковича".

    Порошенко: Украина построит завод боеприпасов по стандартам НАТО. Видео
    Сайт президента Украины
    Порошенко: Украина построит завод боеприпасов по стандартам НАТО

    Однако на деле очередные бюджетные вливания никак не повысят обороноспособность страны.

    На днях прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил о начале финансирования государственного бюджета за счет конфискованных денег окружения Януковича, которые находились на счетах в украинских банков.

    По словам Турчинова, 3 миллиарда гривен предлагается направить на финансирование сектора безопасности и обороны в части закупки вооружения и военной техники, а также программы по закупке и производству боеприпасов.

    Президент Порошенко в ходе заседания СНБО выступил с инициативой строительства в Украине завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.

    "Мною внесено предложение о строительстве завода боеприпасов, внедрение новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрами", — сказал он отметив, что на реализацию этой задачи запланировано выделить 1 млрд 400 млн гривен.

    УНИАН
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО

    Эксперты скептически относятся к новым военным инициативам руководства страны.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский о росте расходов на оборону: просто воровать станут больше
     

    "Для того чтобы строить такой завод по стандартам НАТО, нам надо перевооружить все вооруженные силы или, как минимум, провести модернизацию вооружения под натовские калибры — от автомата до артиллерийских систем… Строительство завода под стандарты НАТО возможно только в рамках общей программы перевооружения ВСУ, а на это потребуются огромные деньги. А их нам не дадут, потому что на Западе понимают, что эти деньги уйдут в песок. Если даже глава НАТО требует у украинской власти покончить с коррупцией, и ничего не происходит, то я даже не знаю, кто еще должен приехать и уговорить нашего президента бороться с коррупцией", — заявил РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

    По его словам, со стороны государства идет искусственное сдерживание наращивания обороноспособности вооруженных сил, происходит откат уровня боеспособности. При этом, в правительстве до сих пор не удосужились принять правительственную программу перевооружения ВСУ.

    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

    "Правительству нужно определиться с приоритетами. Для того, чтобы не потерять медицину,  нужно выделить определенную сумму денег на медицину, на образование — столько то. А  у нас все финансируется по остаточному принципу. К примеру, планируют выделить на перевооружение три миллиарда из шести миллиардов, которые хотят отобрать со счетов Януковича. А что делать, когда эти 3 миллиарда закончатся? Где брать эти деньги? Искать на счетах Азарова? Страна живет одним днем. Нам нужно определить приоритет, изложить его на бумаге и внести в календарный план, записав конкретные сроки исполнения и ответственных исполнителей", — подчеркнул эксперт.

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    Олег Жданов считает, что вышеуказанные планы власти по перевооружению являются профанацией.

    "Наши власти заявляют, что тратят на оборону 5% ВВП, но ВСУ получает из этих средств только половину — 55 миллиардов из 130 миллиардов, выделенных на силовой блок. Это бюджет проедания, 80% денег расходуется на содержание ВСУ, говорить о боевой подготовке и развитии вооруженных сил, о заказе новых вооружений вообще не приходится", — отметил эксперт. 

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