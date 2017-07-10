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    Политика

    Турчинов анонсировал расширение санкционного списка против России

    (обновлено: )15031
    По словам секретаря СНБО, ведомство сделало несколько протокольных поручений, одно из которых - правительству, Службе безопасности Украины и Национальному банку.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО инициирует расширение санкционного списка юридических и физических лиц РФ.

    "СНБО сделало несколько протокольных поручений. Первое поручение Кабинету министров, СБУ и Нацбанку, оно касается внесения в ближайшее время предложений в СНБО по расширению санкционного списка. Это связано с тем, что США и ЕС приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ, мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров", — сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.

    По его словам, СНБО готов рассмотреть эти предложения как можно скорее.

    "Как только такие предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц РФ", — добавил он.

    Весной этого года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

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