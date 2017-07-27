Рвутся в бой. Бразильские неонацисты мечтают умирать в Украине

РИА Новости Украина

Полиция бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул расследует деятельность молодых неонацистов, предположительно завербованных международной экстремистской организацией Misanthropic Division.

Звонок редакции Sputnik Mundo вызвал недоверие у старшего комиссара Пауло Сезара Жардима, ответственного за расследование деятельности неонацистов в Риу-Гранди-ду-Сул. Ему показалось "странным", что ему на мобильный телефон позвонили из российского новостного агентства с запросом информации о скрытном расследовании предположительной вербовки молодых бразильцев с целью участия в парамилитарной и экстремистской деятельности в Украине.

В декабре 2016 полиция Бразилии расследовала в штате восемь нарушений, связанных с деятельностью радикальных групп (могло рассылаться на Координацию в то время – прим.перев.). Силовики изъяли боеприпасы, пропагандистские материалы и книги о нацизме, а также задержали мужчину 26 лет. Тогда поводом для полицейской операции была возможная связь бразильских граждан с международной организацией неонацистского толка Misanthropic Division, действующей в 15 странах мира и участвовавшей в беспорядках в Украине.

По словам старшего комиссара, были подозрения в том, что они собирали бомбу.

"Мы нашли лабораторию, но условия в ней были недостаточны для этого", — рассказал Sputnik Mundo Жардим.

Представитель полиции подчеркнул, что детали расследования являются конфиденциальной информацией Министерства Юстиции, и лишь рассказал, что все опрошенные в той операции остаются на свободе на время рассмотрения иска о нарушении закона, запрещающего "создание, продажу и распространение нацистской пропаганды", помимо других правонарушений.

Полиция Риу-Гранди-ду-Сул уже 15 лет расследует деятельность местных неонацистов, которым "ненависть доставляет удовольствие", по словам ответственного комиссара.

"Первые задержания прошли в 2002, а в 2005 был всплеск [задержаний] – это было связано с 60-ой годовщиной окончания Холокоста; тогда было совершено нападение со зверским убийством молодого человека", – рассказал Жардим, добавляя, что в ходе других операций удалось "предотвратить атаки на синагоги".

По словам комиссара, за эти годы он видел множество вытатуированных свастик и фраз типа "Я ненавижу твоё лицо".

"Я начал изучать их философию для ведения допросов. В разговорах с ними я осознал, что им скучно в рамках бразильского движения, которое ограничивается демонстрацией татуировок и столкновениями с полицией, в худшем случае – тюрьмой", – сказал он.

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"Я задавался вопросом: почему Украина? Как говорили некоторые из них, они хотят стать городскими воинами и мечтают умереть, сражаясь. Среди них есть те, кто уверяет, что знакомы с людьми, которые уехали туда воевать, хотя эти сведения не удалось проверить. Это похоже на городскую легенду. Но точно то, что, по их словам, 'в капиталистическом обществе, проплаченном евреями', нет места для исполнения их романтической мечты о смерти в бою", – говорит комиссар.

Ответственный за расследование подчеркнул, что эти "героические цели" циркулируют в материалах, которыми обмениваются между собой; это как личный кодекс поведения и "библия неонациста", где оправдывается ненависть к евреям и гомосексуалистам на фоне прославления "чистоты своей расы".

"Я спрашивал их, как можно испытывать удовольствие от ненависти, от причинения боли и пролития крови другого человека, но они отвечают с абсурдной непосредственностью: 'когда убивают таракана, нет никаких сожалений, потому что речь идёт о низшем виде – таком же, как негры, евреи и гомосексуалисты'", – вспоминает комиссар слова допрошенных.

По мнению Жардима, присутствие апологетов нацизма и фашизма в регионе [Латинской Америки] восходит к волне иммиграции из Германии и Италии в первые годы Второй Мировой войны (1939-1945). Поначалу тогдашний президент Бразилии, Жетулиу Варгас, склонялся к поддержке лидера Германии, Адольфа Гитлера, пока, наконец, не выступил против него.

"Когда Бразилия присоединилась к блоку союзников, нацисты, прибывшие в страну, ушли в подполье, но продолжили свою деятельность. У нас есть города, выросшие из немецких, итальянских и польских колоний тех времён, где по сей день говорят на немецком и где очевидно культурное влияние нацизма и фашизма. В других случаях, думаю, речь идёт о своеобразной 'моде на фундаментализм'. Я встречал нацистов-негров – расистов, которые спят только с блондинками с голубыми глазами. Также я встречал и нацистов-геев", – заключил комиссар.