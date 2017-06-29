Президент Бразилии отказался участвовать в саммите G20 на фоне скандала

ANDRESSA ANHOLETE / AFP

КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина. Президент Бразилии Мишел Темер отменил свой визит в Германию для участия в саммите "Группы двадцати", сообщила в среду его администрация.

Саммит G20 запланирован в Гамбурге на 7-8 июля. Официально причины отмены визита не сообщаются.

Данное решение Темер принял на фоне крупного коррупционного скандала. В среду обвинения в коррупции против него были направлены в нижнюю палату конгресса. Ранее генеральный прокурор Родриго Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Обвинение было направлено в Верховный суд и, согласно бразильскому законодательству, теперь палата депутатов должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства.

Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса. Наказание за коррупцию составляет от 2 до 12 лет тюрьмы и штраф. При этом СМИ отмечают, что сторонники Темера уверены в возможности блокировки данного решения палаты имеющимися у них голосами.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.