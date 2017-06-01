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    Бразильский вратарь из-за пропущенных голов уехал с матча на такси

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    Бразильский вратарь Фабио Госалвес ФК "Фигейренсе" уехал в перерыве матча со стадиона после двух пропущенных мячей в игре. Подробнее смотрите в видео.
    Канал Na Tela Futebol Clube в Youtube

    Вратарь пропустил курьезный гол игрока "Боа" после неудачной игры на выходе в своем дебютном матче. Второй гол был пропущен им с пенальти.

    Сообщается, что во время перерыва Госалвес уехал на такси по личным делам, однако таки и не вернулся в расположение клуба.

    Смотрите также: Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног

    Руководство ФК "Фигейренсе" приняло решение прекратить работу с 38-летним нарушителем контракта.

    Ранее сообщалось, что "Саттон Юнайтед" расстался с вратарем, который ел пирог во время матча с "Арсеналом".

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