Бразильский вратарь из-за пропущенных голов уехал с матча на такси

Вратарь пропустил курьезный гол игрока "Боа" после неудачной игры на выходе в своем дебютном матче. Второй гол был пропущен им с пенальти.

Сообщается, что во время перерыва Госалвес уехал на такси по личным делам, однако таки и не вернулся в расположение клуба.

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Руководство ФК "Фигейренсе" приняло решение прекратить работу с 38-летним нарушителем контракта.

Ранее сообщалось, что "Саттон Юнайтед" расстался с вратарем, который ел пирог во время матча с "Арсеналом".