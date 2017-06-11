СМИ обвинили Роберто Карлоса и бразильский футбол в употреблении допинга

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Немецкий телеканал ARD выпустил фильм, в котором обвинил бразильский футбол, и в частности, бывшего защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлоса в употреблении допинга.

В субботу ARD выпустил новый фильм о допинге, в котором журналист Хайо Зеппельт вместе с коллегами проводит расследование и пытается выявить случаи применения допинга в бразильском футболе. Зеппельт поехал в Бразилию и разыскал там врача по имени Жулио Алвес, который, как утверждается, давал допинг спортсменам и участвовал в манипулировании допинг-пробами. Сообщается, что в 200-страничном докладе Зеппельта есть документы, подтверждающие вину Алвеса, одним из пациентов которого был Роберто Карлос.

Сообщается, что Алвес не входит ни в одну из федераций и продолжает свою деятельность. Кроме того, информатор ARD сообщил, что в бразильском футболе до сих пор происходят случаи нарушения антидопинговых правил.

Телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. После выхода первого фильма в декабре 2014 года была сформирована комиссия WADA под руководством Ричарда Паунда, которая по итогам расследования в 2015 году заявила о том, что большинство утверждений из фильмов ARD подтвердились, и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) временно лишить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в организации. Такое решение было принято, на данный момент членство ВФЛА в IAAF не восстановлено.