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    Генпрокурор Бразилии обвинил президента в "пассивной коррупции"

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    В ходе беседы, обнародованной СМИ, Мишел Темер дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.
    Мишел Темер
    ANDRESSA ANHOLETE / AFP

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против президента страны Мишела Темера, сообщает портал Globo.

    Согласно решению Жанота, обвинение направлено в Верховный суд и, согласно бразильскому законодательству, теперь нижняя палата конгресса должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства.

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    Судьбу Темера должны будут решить депутаты. Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса. Наказание за коррупцию составляет от двух до 12 лет тюрьмы и штраф. При этом СМИ отмечают, что сторонники Темера уверены в возможности блокировки данного решения палаты имеющимися у них голосами.

    Сам президент отрицал все обвинения и заявлял, что в отставку не уйдет.

    Ранее Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

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    Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года в интервью бразильскому порталу Epoca Globo. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.

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