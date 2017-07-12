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    В Бразилии двойня родилась через четыре месяца после смерти матери

    (обновлено: )51880
    Сообщается, что когда врачи констатировали смерть мозга умершей от инсульта женщины, они планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения, как только остановятся сердца ее нерожденных детей, однако эти сердца продолжали биться.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Бразилии двойня родилась через 123 дня после смерти их матери.

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    Жизнедеятельность умершей от инсульта 21-летней Франкилен да Сильва Замполи Падилха (Frankielen da Silva Zampoli Padilha) медики поддерживали в течение 123 дней. Это самый длительный срок, который когда-либо был зафиксирован в документах, сообщают Вести. Медицина.

    Когда врачи констатировали смерть мозга Франкилен, они планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения, как только остановятся сердца ее нерожденных детей, однако эти сердца продолжали биться. И медики решили попробовать спасти малышей.

    Команде врачей удалось поддержать жизнь в теле женщины в течение четырех месяцев. Медики не только мониторили состояние тела беременной, проводя все необходимые измерения, поддерживая кровоток и вводя медикаменты при необходимости, но говорили с детьми и пели им.

    Когда Франкилен сделали экстренное кесарево сечение, и маленьких Анну (Anna) и Асафа (Asaph) перевели в отделение для недоношенных детей, а супруг покойной, у которого осталась также двухлетняя дочь, смог наконец похоронить жену. Вес Анны при рождении составил 1,27 кг, Асафа – 1,36 кг.

    Ранее сообщалось, что в родильном отделении Тернопольской городской больницы № 2 умерла 27-летняя женщина.

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