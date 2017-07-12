В Бразилии двойня родилась через четыре месяца после смерти матери

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КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Бразилии двойня родилась через 123 дня после смерти их матери.

Жизнедеятельность умершей от инсульта 21-летней Франкилен да Сильва Замполи Падилха (Frankielen da Silva Zampoli Padilha) медики поддерживали в течение 123 дней. Это самый длительный срок, который когда-либо был зафиксирован в документах, сообщают Вести. Медицина.

Когда врачи констатировали смерть мозга Франкилен, они планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения, как только остановятся сердца ее нерожденных детей, однако эти сердца продолжали биться. И медики решили попробовать спасти малышей.

Команде врачей удалось поддержать жизнь в теле женщины в течение четырех месяцев. Медики не только мониторили состояние тела беременной, проводя все необходимые измерения, поддерживая кровоток и вводя медикаменты при необходимости, но говорили с детьми и пели им.

Когда Франкилен сделали экстренное кесарево сечение, и маленьких Анну (Anna) и Асафа (Asaph) перевели в отделение для недоношенных детей, а супруг покойной, у которого осталась также двухлетняя дочь, смог наконец похоронить жену. Вес Анны при рождении составил 1,27 кг, Асафа – 1,36 кг.

Ранее сообщалось, что в родильном отделении Тернопольской городской больницы № 2 умерла 27-летняя женщина.