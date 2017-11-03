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    Точка зрения

    Волошин: логика националистического курса – поссорить Украину со всеми

    (обновлено: )29030
    Польша отмолчалась по поводу закона об образовании, но не может молчать из-за героизации радикальных националистов и коллаборационистов времен Великой Отечественной, отмечает политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти, отметив, что оснований для подобных заявлений нет.

    По его мнению, именно власти соседней страны тормозят решение проблемы взаимной легализации памятников.

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    "Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя "Третьим Римом". Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу "Четвертым Римом" – и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках", – сказал Вятрович в комментарии в телеэфире.

    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина
    Лукаш: геноцид для Вятровича - история, а для украинцев - реальность

    Новый виток конфликта с Польшей на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

    "Польша фактически отмолчалась касательно вызвавшего жёсткую критику других наших соседей закона об образовании. Месяц назад наши ура-патриоты даже кивали на Варшаву как образец. Но недолго длилась идиллия. С Польшей другой повод для ссор – героизация радикальных националистов и коллаборационистов периода Второй мировой", – сообщил эксперт.

    Такова неумолимая логика националистического курса — поссорить нас со всеми вокруг, добавляет он.

    "Живущая в долг и декларирующая путь к передаче весомой части суверенитета Брюсселю страна (по факту пока делегировавшая его Вашингтону) такой курс может проводить только в условиях серьёзного расстройства психики ее руководителей", – уверен Волошин.

    Пост Олега Волошина в Facebook
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