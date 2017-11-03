Волошин: логика националистического курса – поссорить Украину со всеми

РИА Новости Украина

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти, отметив, что оснований для подобных заявлений нет.

По его мнению, именно власти соседней страны тормозят решение проблемы взаимной легализации памятников.

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"Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя "Третьим Римом". Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу "Четвертым Римом" – и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках", – сказал Вятрович в комментарии в телеэфире.

Новый виток конфликта с Польшей на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

"Польша фактически отмолчалась касательно вызвавшего жёсткую критику других наших соседей закона об образовании. Месяц назад наши ура-патриоты даже кивали на Варшаву как образец. Но недолго длилась идиллия. С Польшей другой повод для ссор – героизация радикальных националистов и коллаборационистов периода Второй мировой", – сообщил эксперт.

Такова неумолимая логика националистического курса — поссорить нас со всеми вокруг, добавляет он.

"Живущая в долг и декларирующая путь к передаче весомой части суверенитета Брюсселю страна (по факту пока делегировавшая его Вашингтону) такой курс может проводить только в условиях серьёзного расстройства психики ее руководителей", – уверен Волошин.