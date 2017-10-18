Один из лидеров британских неонацистов оказался евреем и геем

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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Один из лидеров британской радикально-националистической партии "Национальный фронт" Кевин Уилшоу заявил о намерении покинуть ее ряды, он впервые открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и рассказал о своем еврейском происхождении, сообщил британский телеканал Channel 4.

Уилшоу, 40 лет поддерживающий идеи сторонников превосходства белой расы, заявил, что его мать была наполовину еврейкой. В школе у Уилшоу было немного друзей, и он пытался найти группу людей с общей целью.

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"Даже несмотря на то, что ты оказываешься членом группы, которая имеет свои собственные отрезанные от общества радикальные взгляды, у тебя есть чувство товарищества из-за того, что ты член группы, которая подвергается порицанию со стороны других людей", — заявил он.

По его словам, нетрадиционная сексуальная ориентация была неприемлема в его кругу, и ее приходилось скрывать. "Было один или два случая, когда меня заподозрили в том, что я — гей, я подвергся нападкам", — сказал он. Он признался, что при этом сам наблюдал за тем, как члены его группы издеваются над другими.

Уилшоу заявил, что совершал насильственные действия в отношении других людей, но не нападал на представителей меньшинств. "Я никогда бы не сделал этого, но видел случаи, когда группа людей приставала к другим просто из-за того, что те были чернокожими. Это было мне противно, я отвергал это, старался не думать об этом", — добавил он.

"Я чувствую себя ужасно виноватым, кроме того это барьер, который мешает мне строить отношения с собственной семьей, и я хочу избавиться от этого, это слишком большой груз", — сказал Уилшоу.

thetimes.co.uk Кевин Уилшоу/ Kevin Wilshaw

С 1980-х годов Кевин Уилшоу организовал сотни демонстраций британских правых экстремистов. В начале 1990-х годов он был задержан полицией за вандализм в мечети, а в марте 2017-го — за разжигание ненависти в интернете.

Ранее в своей нетрадиционной сексуальной ориентации признался нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.