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    Один из лидеров британских неонацистов оказался евреем и геем

    (обновлено: )5210
    Кевин Уилшоу после 40 лет поддержки идей сторонников превосходства белой расы заявил, что хочет избавиться от "слишком большого груза". Он признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также в том, что его мать была наполовину еврейкой.
    Кевин Уилшоу/ Kevin Wilshaw
    скриншот видео

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Один из лидеров британской радикально-националистической партии "Национальный фронт" Кевин Уилшоу заявил о намерении покинуть ее ряды, он впервые открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и рассказал о своем еврейском происхождении, сообщил британский телеканал Channel 4.

    Уилшоу, 40 лет поддерживающий идеи сторонников превосходства белой расы, заявил, что его мать была наполовину еврейкой. В школе у Уилшоу было немного друзей, и он пытался найти группу людей с общей целью.

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    "Даже несмотря на то, что ты оказываешься членом группы, которая имеет свои собственные отрезанные от общества радикальные взгляды, у тебя есть чувство товарищества из-за того, что ты член группы, которая подвергается порицанию со стороны других людей", — заявил он.

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    По его словам, нетрадиционная сексуальная ориентация была неприемлема в его кругу, и ее приходилось скрывать. "Было один или два случая, когда меня заподозрили в том, что я — гей, я подвергся нападкам", — сказал он. Он признался, что при этом сам наблюдал за тем, как члены его группы издеваются над другими.

    Уилшоу заявил, что совершал насильственные действия в отношении других людей, но не нападал на представителей меньшинств. "Я никогда бы не сделал этого, но видел случаи, когда группа людей приставала к другим просто из-за того, что те были чернокожими. Это было мне противно, я отвергал это, старался не думать об этом", — добавил он.

    "Я чувствую себя ужасно виноватым, кроме того это барьер, который мешает мне строить отношения с собственной семьей, и я хочу избавиться от этого, это слишком большой груз", — сказал Уилшоу.

    thetimes.co.uk
    Кевин Уилшоу/ Kevin Wilshaw

    С 1980-х годов Кевин Уилшоу организовал сотни демонстраций британских правых экстремистов. В начале 1990-х годов он был задержан полицией за вандализм в мечети, а в марте 2017-го — за разжигание ненависти в интернете.

    Ранее в своей нетрадиционной сексуальной ориентации признался нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

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