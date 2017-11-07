Запад должен потребовать от Киева пресечь действия неонацистов - Лавров

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Запад должен потребовать от Киева пресечь действия неонацистов в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы должны гораздо более требовательно подходить к тому, какую линию в отношении Украины выстраивают Евросоюз и Североатлантический альянс. Эти структуры активно обхаживают нынешний украинский режим, и я думаю, когда они заявляют гордо из Брюсселя о том, что украинцам должен быть открыт европейский выбор, они, наверное, должны сначала посмотреть на то, насколько готов к европейским стандартам, к европейским ценностям нынешний украинский режим", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Для начала, наверное, пускай потребуют уважения к нормам цивилизованного поведения и потребуют от киевских властей пресечения бесчинств этой неонацистской шпаны, которая пытается править бал в этой стране и диктовать свою волю. Наверное, это не будет ни для кого сюрпризом – особая ответственность за поведение киевских властей лежит на Соединенных Штатах Америки, которые, по сути дела, в ручном режиме руководят киевскими властями", — отметил он.

По словам Лаврова, примером такого влияния Вашингтона на Киев может служить информация о том, что в Верховной Раде готовится пакет законопроектов о военной реформе. "Так вот, вопрос о том, каким должно быть содержание этих реформ, какие законопроекты из этого пакета заслуживают поддержки, а какие нужно отложить в сторону, все эти вопросы решаются лично в контактах посла Соединенных Штатов с руководством Верховной рады. Так что, надеюсь, кроме попыток через военную реформу затянуть Киев в натовские ряды, Соединенные Штаты обратят внимание и на абсолютно неприемлемое поведение властей, в том числе, их стремление закрыть глаза и обеспечить безнаказанность бандитам, которые все больше и больше чувствуют себя вольготно на Украине", — подчеркнул российский министр.

Напомним, ранее Лавров заявил, Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств.