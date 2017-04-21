В России неонацист расстрелял посетителей в приемной ФСБ

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

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"Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — говорится в сообщении.

— Den Smit (@mr_dns) 21 апреля 2017 г.

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Отмечается, что на месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Позже в ЦОС ФСБ РФ уточнили, что напавшим на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю был местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.

"Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

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