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    В России неонацист расстрелял посетителей в приемной ФСБ

    (обновлено: )329
    Сообщается, что в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и начал стрелять по находившимся в приемной людям.
    Сотрудники ФСБ
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

    "Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что на месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

    Позже в ЦОС ФСБ РФ уточнили, что напавшим на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю был местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.

    "Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

    Ранее в ФСБ сообщили, что один из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержан в Одинцовском районе Подмосковья.

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