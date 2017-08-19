В Берлине неонацисты организовали марш по случаю годовщины самоубийства Гесса

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Берлине полтысячи неонацистов собрались на марш, посвященный одному из руководителей Третьего рейха, партийному заместителю Гитлера Рудольфу Гессу, передает DPA.

Демонстрация проходила в берлинском районе Шпандау. Маршрут шествия пролегал от железнодорожного вокзала в Шпандау до улицы Вильгельма. Там расположена бывшая военная тюрьма, где Гесс отсидел 30 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению. Марш приурочен к 30-летию самоубийства Гесса.

Участников марша заранее обыскивали полицейские.

Напомним, неизвестный нанес незначительные травмы американскому туристу, демонстрировавшему нацистские приветствия в немецком городе Дрезден.