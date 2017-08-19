наверх
19.08.201722:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Берлине неонацисты организовали марш по случаю годовщины самоубийства Гесса

    (обновлено: )19410
    Как сообщает немецкое издание, маршрут шествия пролегал от железнодорожного вокзала в Шпандау до улицы Вильгельма. Там расположена бывшая военная тюрьма, где Гесс отсидел 30 лет.
    Марш неонацистов в Берлине
    http://www.dpa-international.com/

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Берлине полтысячи неонацистов собрались на марш, посвященный одному из руководителей Третьего рейха, партийному заместителю Гитлера Рудольфу Гессу, передает DPA.

    Флаг Германии
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    В ФРГ скандал: сатирик назвал правого политика "нацистской шмарой"

    Демонстрация проходила в берлинском районе Шпандау. Маршрут шествия пролегал от железнодорожного вокзала в Шпандау до улицы Вильгельма. Там расположена бывшая военная тюрьма, где Гесс отсидел 30 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению. Марш приурочен к 30-летию самоубийства Гесса.

    Участников марша заранее обыскивали полицейские.

    Напомним, неизвестный нанес незначительные травмы американскому туристу, демонстрировавшему нацистские приветствия в немецком городе Дрезден.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    В Виннице водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину