В ФРГ скандал: сатирик назвал правого политика "нацистской шмарой"

РИА Новости Украина

Партия "Альтернатива для Германии" намерена подать в суд на ведущего сатирической программы, оскорбившего одну из представительниц партийного руководства Алис Вайдель. Телекомпания, в свою очередь, особенно не переживает по поводу возможного судебного иска, а специалист в области права, регламентирующего деятельность СМИ, полагает, что, ввиду предыстории дела, у иска небольшие шансы на успех в суде.

Правление партии "Альтернатива для Германии" сообщило о намерении подать иск против ведущего сатирической программы "Экстра Драй" ("extra 3") телекомпании НДР (NDR) Кристиана Эринга (Christian Ehring) за то, что он назвал одного из лидеров партии Алис Вайдель (Alice Weidel), которая возглавляет избирательный список на выборах в бундестаг, "нацистской шмарой". Как заявил в интервью Sputnik пресс-секретарь АдГ Кристиан Лют (Christian Lüth), права личности г-жи Вайдель были нарушены "оскорбительными и клеветническими" высказываниями передачи телерадиокомпании НДР.

Скандал разгорелся после речи Вайдель, которую она произнесла на съезде АдГ вскоре после избрания её одним из двух кандидатов, возглавляющих партийный список на выборах в бундестаг (ряд партий в Германии выбирают "дуэт" главных кандидатов, мужчину и женщину – Ред.). "Политическую корректность нужно отправить на свалку истории", — сказала она в своём выступлении.

"В этом нацистская шмара права", — прокомментировал Эринг высказывание Вайдель в вышедшей вскоре после съезда передаче "Экстра Драй".

"На возможный иск мы смотрим спокойно", — говорит пресс-секретарь НДР Ральф Коулмэн (Ralph Coleman).

Эксперт в области права, регламентирующего деятельность СМИ, юрист Тим Хёсманн (Tim Hoesmann) подчеркнул, что заранее всегда трудно оценить, насколько такой иск может быть успешным.

"Причина – во взвешенном сопоставлении", - сказал он в интервью Sputnik.

"С одной стороны мы имеем права личности политика Вайдель. С другой – есть свобода мнений и свобода сатиры. Необходимо взвесить оба эти факта по отношению друг к другу. Я вижу здесь хорошие шансы, что высказывание НДР входит в понятие свободы мнений", — заявил юрист.

Хёсманн обратил внимание на важные в юридическом отношении "факты привязки". Судам всегда приходится проверять, имеет ли соответствующее высказывание прямое отношение к уже существующему факту, объяснил он. "Имеет ли это высказывание прямое отношение к какому-либо предыдущему событию? Я вижу это совершенно чётко в связи с высказыванием госпожи Вайдель о политической корректности".

Эксперт напомнил также о деле "Бёмерманн против Эрдогана", в котором "суды интерпретировали свободу сатиры и свободу мнений очень широко". Исходя из этого, Хёсман предполагает: "Я вижу высокую вероятность того, что иск будет отклонён".