Сам ты нацист. Пресса ФРГ о скандальном заявлении Эрдогана

РИА Новости Украина

Недавние выпады президента Турции Реджепа Таййипа Эрдогана, приравнявшего политику Берлина к методам нацистов, вызвали много шума в германской прессе. Практически ни одна газета или информационное агентство не оставили этот инцидент без комментариев. Sputnik предлагает обзор прессы.

taz (die tageszeitung): сравнения с нацистами — этого еще не хватало!

"Сравнения с нацистами, этого ещё не хватало! Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган ведет агитационную кампанию в пользу своей конституционной реформы, а Германия служит ему удобным образом врага. Он строит из себя сильного человека, который дает отпор "заносчивым европейцам". Поэтому он сознательно ищет конфронтации, называет арестованного журналиста Дениса Юджела "агентом" и обвиняет европейцев в том, что они хотят навредить Турции".

Одновременно taz подвергает критике запреты выступлений министров турецкого правительства (за пределами Турции), поскольку они играют на руку Эрдогану. "Они позволяют ему обвинить европейцев в пристрастности и двойных стандартах. Тот, что требует запретить эти выступления, попадет в западню Эрдогана".

Süddeutsche Zeitung: предоставить свободу слова Эрдогану значит помочь ему ограничить конституционные права

А Хериберт Прантль в своем комментарии задается вопросом: должна ли Германия, которая совершенно обоснованно ставит себе в заслугу свободу мнений и собраний, давать турецким политикам разрешение на речи, в которых они призывают к таким вещам, как аресты неугодных адвокатов, журналистов и профессоров. Поэтому вопрос звучит следующим образом: Возможно, германское государство, которое является поборником прав человека, не только может, но и должно решительно воспрепятствовать этой агитации?

"С тех пор как Эрдоган обращается со своими противниками или с теми, кого он считает таковыми, как ему заблагорассудится, с тех пор как нарушение конституции стало выдаваться за ее защиту — с этих самых пор предоставлять Эрдогану (и членам его правительства, которые ведут эту агитационную кампанию) свободу слова в Германии значит помогать ему в ограничении конституционных права и незаконном лишении свободы его настоящих и мнимых противников".

Die Zeit: наглость, каких мало

"Однако в первую очередь в двойной морали следует упрекнуть представителей правительства Турции: у себя дома не позволять своим СМИ сделать ни одного самостоятельного шага, поставить печальный рекорд по числу арестованных журналистов, до минимума ограничить свободу слова, создав атмосферу страха, а потом за границей требовать для себя именно этих прав — это беспримерная наглость".

Rheinische Post online: он хорошо знает, что делает

"Теперь Реджеп Таййип Эрдоган в споре о запретах на агитационные выступления в Германии членов турецкого правительства достал особенно крупную дубинку. Президент Турции прекрасно понимает, что делает, когда сравнивает Германию 2017 года с национал-социалистической диктатурой: он наносит отношениям двух стран максимально возможный ущерб. Это не ошибка и не оговорка. Эрдоган совершенно не заинтересован в том, чтобы попытки утихомирить накалившиеся страсти имели успех. Наоборот. Анкара полагает, что сможет эксплуатировать эскалацию спора с немцами в агитационной кампании в пользу новой конституции, предусматривающей президентскую систему".

Spiegel: ХСС бушует по поводу "босфорского деспота"

"Потрясенно отреагировали немецкие политики на заявления турецкого президента, сравнившего Германию с нацистским государством. Бушует по поводу "босфорского деспота" ХСС (CSU), требует разорвать соглашение о беженцах Левая партия. Министр юстиции Маас намерен делать ставку на диалог".

Die Welt: турку уже глубоко параллельно, любят ли его немцы

"Эти высказывания маркируют начало новой эскалации в нынешнем споре по поводу визитов членов правительства Турции в Германию. Во всех партиях Эрдогана и членов его кабинета объявляют в известном смысле нежелательными персонами и требуют, чтобы правительство ФРГ запретило им въезд в страну и они не вели в Германии предвыборную агитацию с внутриполитических целями".

Нынешние отношения между Германией и Турцией издание иллюстрирует на примере, приведенном человеком, имеющим одновременно гражданство Германии и Турции. Он сравнивает эти отношения с любовной связью. "Раньше турок любил Германию, и он всегда печалился, что не может дождаться ответной любви от немца. Но теперь турку стало уже глубоко по фигу, любят ли его немцы. Это очень плохой знак. Я очень пессимистически оцениваю перспективу ближайших 30 лет германо-турецких отношений".

n-tv: о таком пиар-ходе Эрдоган не смел и мечтать

"Эрдоган идёт на максимальную конфронтацию. И она, конечно, не пройдёт бесследно. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) назвал высказывания Эрдогана "гнусными" и "бессмысленными". (…) "Возмущение членов правительства ФРГ понятно и с содержательной стороны правильно, но оно ничему не поможет. Сторонники Эрдогана чествуют его за то, что он даёт отпор ЕС и великой Германии, и это началось не в ходе данной аферы. Эрдоган строит из себя гордого турка, который не позволит, чтобы Берлин затыкал ему рот.

Президент Турции, призывающий к соблюдению свободы слова и мнений в Германии — он сам, наверное, и мечтать не смел, что ему удастся провернуть такой PR-ход".

Weser-Kurier: и как назло именно автократ-националист угрожает немцам обвинениями в фашизме

И надо же, чтобы именно автократ-националист угрожал немцам обвинениями в фашизме, пишет газета. "Ваша практика не отличаются от той, что применяли когда-то нацисты", — издевается Реджеп Таййип Эрдоган в своём выступлении в Стамбуле. Его слова — это просчитанная несдержанность главы государства. Они ухудшают и без того напряжённые германо-турецкие отношения и не могут не вызвать возмущение. Но сильнее всего всегда ранят те упрёки, в которых есть доля истины. И то, что власти ФРГ запрещают агитационные мероприятия, действительно не сочетается с нынешней свободной Германией".