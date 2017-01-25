Популисты Европы легко распространяют нацистские идеи — Иван Лалуха

РИА Новости Украина

"Некоторые говорят, что в Словакию вползает фашизм. Он не вползает, он уже здесь. Его представители в Национальном совете СР", — заявил премьер Словакии Роберт Фицо на церемонии памяти казненных нацистами за помощь партизанам жителей двух словацких деревень. Премьер выразил беспокойство, что в парламенте представлена Народная партия "Наша Словакия" (Ľudová strana Naše Slovensko), не скрывающая симпатий к нацистским идеям, призвал к борьбе с этой идеологией, с искажением истории Словацкого Национального Восстания.

"Призыв премьера Фицо прозвучал в эти дни не случайно", — сказал в интервью Sputnik Česká republika экс-председатель комитета по международным делам Словацкого Национального Совета, историк Иван Лалуха (Ivan Laluha).

— Подобные взгляды существуют давно. Но в последнее время они зазвучали громче благодаря приверженцам партии "Наша Словакия". Эти измышления публикуют СМИ, высказывают живущие за рубежом словаки. Воспринимаю слова пана Фицо как предупреждение, сигнал тревоги, обращенный, прежде всего, к молодым, незнающим реальный ход истории. Но также и к педагогам, научным работникам, журналистам, которые могли бы противостоять фальсификациям, распространению нацистских идей, правого популизма, за что так дорого заплатили в ХХ веке СССР и Европа.

Но современные правые партии отвечают запросу на перемены. На недавнем съезде евроскептиков Марин Ле Пен говорила о разочаровании в политике Брюсселя, о конце "старого мира" и создании нового. Все это прозвучало на следующий день после инаугурации Дональда Трампа…

— В момент возникшей неопределенности в отношениях Европы и США, заокеанской установки на изоляционизм, отказе в доверии классическому политическому истеблишменту, правые популистские партии Европы, конечно, набирают очки. Да, они эксплуатируют реальную слабость европейской политики, наши собственные недостатки. Когда партия Котлебы берется защищать пенсионеров в Банскобыстрицком крае, у которых цыгане воруют урожай с огорода, или пассажиров на транспорте от агрессивно настроенных групп, что удивляться поддержке партии у избирателей? Люди ведь голосуют не за нацистские (антицыганские) установки, а за собственную защиту от беспредела. Как созвучно это настроениям американцев, поддержавшим Трампа за его посулы создать рабочие места, вернуть Америку американцам!

Как скажется избрание Трампа на предстоящих выборах в странах ЕС — во Франции, Германии, Нидерландах, в Чешской Республике?

— Будущее Европы полностью определит решение проблемы мигрантов, хлынувших к нам из стран, где США спровоцировали "арабскую весну". Мигранты вызывают сильнейшее раздражение даже в традиционно спокойной, нейтральной Австрии. Нерешительность, неэффективность европейской бюрократии перед лицом миграционной волны не оставляет надежды на сохранение у власти политиков старого типа (таковым не считаю президента ЧР Милоша Земана), на удержание ЕС в его нынешнем виде. Нужны энергичные, способные на моментальную реакцию руководители. Очень надеюсь, что ими не станут популисты, которых подбадривает сейчас заокеанский пример Трампа. Впрочем, все решать избирателям.