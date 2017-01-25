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    Зарубежье

    Популисты Европы легко распространяют нацистские идеи — Иван Лалуха

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    Будущее Европы определит не Трамп, а решение проблемы мигрантов, хлынувших к нам из стран, где США спровоцировали "арабскую весну", считает словацкий эксперт.
    Флаги Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir

    РИА Новости Украина

    "Некоторые говорят, что в Словакию вползает фашизм. Он не вползает, он уже здесь. Его представители в Национальном совете СР", — заявил премьер Словакии Роберт Фицо на церемонии памяти казненных нацистами за помощь партизанам жителей двух словацких деревень. Премьер выразил беспокойство, что в парламенте представлена Народная партия "Наша Словакия" (Ľudová strana Naše Slovensko), не скрывающая симпатий к нацистским идеям, призвал к борьбе с этой идеологией, с искажением истории Словацкого Национального Восстания.

    Марш Азова. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Время раздавать камни. Украина между нацизмом и патриотизмом

    "Призыв премьера Фицо прозвучал в эти дни не случайно", — сказал в интервью Sputnik Česká republika экс-председатель комитета по международным делам Словацкого Национального Совета, историк Иван Лалуха (Ivan Laluha).

    — Подобные взгляды существуют давно. Но в последнее время они зазвучали громче благодаря приверженцам партии "Наша Словакия". Эти измышления публикуют СМИ, высказывают живущие за рубежом словаки. Воспринимаю слова пана Фицо как предупреждение, сигнал тревоги, обращенный, прежде всего, к молодым, незнающим реальный ход истории. Но также и к педагогам, научным работникам, журналистам, которые могли бы противостоять фальсификациям, распространению нацистских идей, правого популизма, за что так дорого заплатили в ХХ веке СССР и Европа.

    Но современные правые партии отвечают запросу на перемены. На недавнем съезде евроскептиков Марин Ле Пен говорила о разочаровании в политике Брюсселя, о конце "старого мира" и создании нового. Все это прозвучало на следующий день после инаугурации Дональда Трампа…

    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эффект Brexit. Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

    — В момент возникшей  неопределенности в отношениях  Европы и США, заокеанской установки  на изоляционизм, отказе в доверии  классическому политическому истеблишменту, правые популистские партии Европы, конечно, набирают очки. Да, они эксплуатируют реальную слабость европейской политики, наши собственные недостатки. Когда партия Котлебы берется защищать пенсионеров в Банскобыстрицком крае, у которых цыгане воруют урожай с огорода, или пассажиров на транспорте от агрессивно настроенных групп, что удивляться поддержке партии у избирателей? Люди ведь голосуют не за нацистские (антицыганские) установки, а за собственную защиту от беспредела. Как созвучно это настроениям американцев, поддержавшим Трампа за его посулы создать рабочие места, вернуть Америку американцам!

    Как скажется избрание Трампа на предстоящих выборах в странах ЕС — во Франции, Германии, Нидерландах, в Чешской Республике?

    — Будущее Европы полностью  определит решение проблемы мигрантов, хлынувших к нам из стран, где  США спровоцировали "арабскую весну". Мигранты вызывают сильнейшее раздражение даже в традиционно спокойной, нейтральной Австрии. Нерешительность, неэффективность европейской бюрократии перед лицом миграционной волны не оставляет надежды на сохранение у власти политиков старого типа (таковым не считаю президента ЧР Милоша Земана), на удержание ЕС в его нынешнем виде. Нужны энергичные, способные на моментальную реакцию руководители. Очень надеюсь, что ими не станут популисты, которых подбадривает сейчас заокеанский пример Трампа. Впрочем, все решать избирателям.

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