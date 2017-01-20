Время раздавать камни. Украина между нацизмом и патриотизмом

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед — для РИА Новости Украина

Красная линия европейской толерантности

Проблема прославления так называемого "украинского освободительного движения", в которое, по версии украинской националистической историографии, входят ОУН и УПА, возникла фактически одновременно с провозглашением независимости. Первый президент Украины Леонид Кравчук принял от главы правительства УНР в изгнании Николая Плавьюка клейноды Мазепы, провозгласив правопреемство Украины от УНР, а из-за границы потянулась вереница эмигрантов. Некоторым из них, как, например, Славе Стецько, супруге "главы Украинской Самостийной Соборной Державы" и члена ОУН Ярослава Стецько, удалось даже стать депутатами Верховной Рады. Заседает сейчас в парламенте и сын командира УПА Юрий Шухевич.

Попытались на Украине узаконить и статус ветеранов УПА. В 1993 г. в закон о статусе ветеранов были внесены поправки, признавшие членов этой организации, не совершивших военных преступлений, участниками боевых действий. На западе страны был создан ряд партий и общественных движений, в частности УНА-УНСО, Тризуб им. Степана Бандеры, Социал-национальная партия (ныне ВО "Свобода") и т. д., которые объявили себя идейными наследниками ОУН.

Активность националистических сил поначалу не вызывала беспокойства у зарубежных партнеров Украины, также имевших на своей территории националистические и даже откровенно нацистские политические группировки. Осталась фактически без внимания западного сообщества и активная роль националистов в событиях 2004 и 2014 гг. Для Европы и США с их аномальным плюрализмом и диктатурой меньшинств подобная ситуация не является шокирующей.

Проблемы Украины в отношениях с западными партнерами начались лишь после того, как героизация ОУН и УПА стала частью официальной идеологии Украины. Это, видимо, и есть та "красная линия", которую не готов пересечь ЕС в обеспечении "свободы слова".

Нельзя себе представить ситуацию, когда в Германии национальным героем объявлен Герман Геринг, в Италии на государственном уровне чествуют чернорубашечников, а во Франции ставят памятники правительству Виши. Реакция следует незамедлительно, как, например, случилось в отношении Австрии, где после победы на выборах нациста Йорга Хайдера против страны были введены санкции ЕС.

"Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера"

Первые попытки официальной героизации ОУН и УПА были предприняты в период правления Виктора Ющенко, который в 2010 г. своим указом присвоил главе ОУН(б) Степану Бандере звание героя Украины. Ответ Европы был мгновенным. Европарламент 25 февраля 2010 г. принял резолюцию, в которой выразил сожаление по поводу присвоения звания "герой Украины" Бандере и призвал найти возможность отменить это решение. По мнению депутатов ЕП, лидер Организации украинских националистов сотрудничал с нацистским режимом. Весьма характерно, что областные советы Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей приняли резолюции, призывающие европарламентариев отменить "клеветническое решение". Впоследствии украинский суд по формальному признаку отменил указ Ющенко, и конфликт на тот момент был исчерпан.

"Второе пришествие" культа Бандеры и ОУН случилось после событий февраля 2014 г. с принятием законов о декоммунизации, которыми члены ОУН и УПА официально были признаны борцами за независимость Украины. Это решение стало тем спусковым крючком, который выпустил экстремистские проявления из маргинеса в большую политику, поставив государственные органы в положение защитников радикальных группировок.

Возникла совершенно парадоксальная ситуация, когда государственные структуры Украины, осуждая акты вандализма, в частности разрушение памятника полякам, пострадавшим от резни в селе Гута-Пеняцкая, или нападение на синагогу в Умани, в то же время идут на конфликт с зарубежными партнерами, защищая "святость украинских героев". Не меньшим сюрреализмом выглядит и присвоение улицам имен Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры и батальона "Нахтигаль", открытие мемориальных досок капелланам дивизий СС и основателям ОУН, лекции о подвигах УПА в польских школах Львова и т. д.

Украинско-польский конфликт

Прославление одиозных исторических личностей на государственном уровне уже начинает сказываться на международных отношениях Украины.

На героизацию Бандеры наиболее резко отреагировала Польша, главный адвокат Украины в вопросах евроинтеграции. 22 июля 2016 г. польский Сейм принял резолюцию "По делу о памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой в 1943-1945 годах". Как отмечается в документе, Организация украинских националистов, вооруженные формирования Украинской повстанческой армии, дивизия СС Галичина, а также другие украинские формирования, которые сотрудничали с немцами, убили "более 100 тысяч жителей Польши, в основном крестьян… Кроме поляков среди убитых были евреи, армяне, чехи, представители других национальностей, а также украинцы, которые встали на сторону жертв". Исходя из этого, "Сейм Республики Польша устанавливает 11 июля, годовщину апогея преступления, днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на восточных кресах Второй Речи Посполитой".

Рост украинского национализма привел к радикализации польского общества, где нарастают антиукраинские настроения. По словам президента люблинского отделения правозащитной организации Homo Faber Анны Добравской, "презрительные насмешки, презрительные тексты, презрительные трактовки, в том числе и органами власти, полностью овладели поляками (в отношении украинцев — О.С.)".

Как считает ксендз Тадеуш Исакович-Залеский, Польша должна жестко реагировать на пропаганду бандеровцев: "Польша является каким-то прижатым, слабым партнером, способным позволить почти все. Это такой партнер, который если даже получит, в просторечии говоря, по лицу, то по-прежнему будет говорить, что будет поддерживать Украину. К сожалению, для народов Востока, чей менталитет я знаю, это является проявлением обычной слабости, которая будет использоваться".

Еще резче высказался директор Жешувского отделения Института геополитических исследований Анджей Запаловский, заявивший, что "политкорректность" польского правительства делает подобные выходки безнаказанными и развязывает руки украинским националистам. Кроме дипломатических нот необходимы реальные действия, например работа польских спецслужб в этом направлении. Виктор Орбан, к примеру, заявил, что помимо дипломатов интересы венгров на Закарпатье будут отстаивать "венгерские спецслужбы".

После нападения на памятник в Гуте-Пеняцкой лидер партии "Кукиз-15" потребовала от МИД Польши вызвать на ковер посла Украины Андрея Дещицу. Павел Кукиз не исключил, что следующим требованием к МИД Польши будет разобраться с Вятровичем за его лживые выдумки.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ смог лишь выразить надежду на то, что инцидент не рассорит Украину и Польшу, хотя напряжение явно нарастает, в том числе и усилиями украинских дипломатов. Так, Маркиян Лубкивский, комментируя антиукраинскую акцию в Перемышле, заявил, что "в Польше снова антиукраинская истерия и на улице звучат украинофобские лозунги. Польский национализм — неприемлем для украинского общества". А украинский для польского?

Недовольство растет

Польша — не единственное государство, которое возмущено героизацией украинских националистов. Как считает президент Чехии Миклош Земан: "Степан Бандера хотел Украину сделать вассалом германского государства. К сожалению, я не могу поздравить Украину с такими национальными героями".

Огромное возмущение вызывает националистическая политика Украины и в Израиле. Президент этой страны Реувен Ривлин во время визита на Украину отметил, что "около 1,5 млн евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и во многих других местах. Их расстреливали в лесах возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Много пособников преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам". Он призвал не предавать это забвению.

Авторитетный международный центр Симона Визенталя, к мнению которого прислушивается не только израильский, но и западный истеблишмент, призвал украинские власти прекратить практику героизации убийц евреев, комментируя решение об установке в Киеве памятника Симону Петлюре. А буквально на днях представители этой организации выразил возмущение антисемитскими лозунгами, прозвучавшими во время марша в честь Бандеры 1 января. Как сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, «в первый день нового года в центре Киева тысячи людей приняли участие в марше в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, чьи последователи принимали активное участие в массовом убийстве евреев. Хуже того, по сообщениям масс-медиа, некоторые из демонстрантов выкрикивали антисемитский слоган "Юдэ геть!", что прямо свидетельствует о призывах к "антисемитскому насилию".

Политика героизации бандеровцев вызывает беспокойство и в США. Во время рассмотрения украинского вопроса с Конгрессе США 8 мая 2014 г. Виктории Нуланд задали вопрос об участии неонацистов в свержении Виктора Януковича. Как ни пыталась помощник госсекретаря это отрицать, пришлось признать, что "там были представлены все оттенки украинского общества, включая и самые устрашающие". Позже американские законодатели приняли резолюцию, запрещающую поддержку и подготовку бойцов батальона "Азов".

Национализм или евроинтеграция?

Вместо отмены несовместимого с принципами цивилизованного человечества законодательства Украина лишь ввязывается в идеологические и исторические споры. Между тем, по мнению авторитетного немецкого политолога Андреаса Умланда, "самая актуальная проблема, которая возникает из-за своеобразной трактовки Киевом событий Второй мировой войны, — это то, что она неприемлема для таких членов ЕС и НАТО, как Польша и Германия. Польша согласна только на полное признание и достойное увековечивание памяти десятков тысяч поляков, убитых УПА под командованием ОУН-Б. Что касается Германии, они даже не допускают мысли о том, что можно чтить пособников нацистов, таких как офицер Вармахта Роман Шухевич, и печально известного карательного батальона". Из чего эксперт делает вывод: продолжающаяся политика Киева по героизации бандеровцев может поставить крест на поддержке со стороны Польши и Германии — главных партнеров и евроадвокатов Украины.

Его мнение разделяет и бывший сотрудник USAID Джош Коэн, который на страницах авторитетного издания Foreign Policy, предостерегая Украину от введения цензуры на научные исследования, подчеркнул, что "консолидация украинской демократии, не говоря уж о ее амбициозном желании войти в Евросоюз, требует, чтобы страна осмыслила темные аспекты своего исторического прошлого. Однако если Вятрович будет гнуть свою линию, это сведение счетов может никогда и не произойти, а Украина никогда полностью не разберется со своим сложным прошлым".

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Но разбираться, похоже, никто не собирается, предпочитая ради мифов о величии нации пополнить ряды нерукопожатных в приличном обществе режимов-изгоев, оспаривающих решения международного права и принципы ООН.

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