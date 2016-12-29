Годовщина УПА: Украина оказалась проблемным партнером для Польши — эксперт

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. По его словам, в обоих обществах нет понимания того, чем была УПА, и если в Украине дойдет до решения массово отмечать 75-летие УПА, то может так произойти, что никто из Польши туда уже не приедет.

Заявление главы МИДа Польши в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

"Гораздо серьезнее, как по мне, проблемнее для нас, то, что польское общество устает от Украины. Польша долгое время была адвокатом Украины в ЕС, всячески продвигала программу восточного партнерства, максимально пыталась держать двери открытыми для Украины. Но Украина оказалась проблемным партнером, реформы выполняются медленно, коррупция все еще процветает, и Польша за это несет свою долю репутационных потерь в рамках ЕС", — отметил Ярошенко.

Он также добавил, что политика Польши в отношении Украины не всегда воспринимается во Франции и Германии и приводит к противоречиям с властями в ЕС.