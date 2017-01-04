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Порошенко: украинско-польское партнерство должно развиваться в духе доверия

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Глава государства отметил, что стратегическое партнерство Украины и Польши не имеет альтернативы и в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки.
Петр Порошенко
Сайт президента Украины

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что украинско-польское стратегическое партнерство в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки, говорится в поздравлении главы украинского государства по случаю 25-летия дипломатических отношений между двумя странами.

Флаги Украины и Польши
Twitter Петра Порошенко
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"Верю, что украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы и в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки", — говорится в поздравлении Порошенко, которое цитирует пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что высоко ценит поддержку Польши, которая первой из стран признала независимость и суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что законопроект, которым предлагалось отнести украинский национализм к "другим тоталитарным строям", снят с рассмотрения заседания польского Сейма. Решение достигнуто по итогам украинско-польских переговоров.

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