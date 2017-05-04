Институт нацпамяти готовит реабилитацию германского нацизма – Каревин

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Складывается впечатление, что Украинский институт национальной памяти начал подготовку к реабилитации германского нацизма. Об этом сказал историк и публицист Александр Каревин, выступая в среду в пресс-центре РИА Новости Украина в ходе телемоста "Минск – Бишкек – Киев – Тбилиси", посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Чтобы рассказать об отношении к памяти о Великой Отечественной войне в сегодняшней Украине, Каревин привел два примера.

"На днях я вернулся с Международного форума Победителей, это ежегодный форум, каждый год он проходит в разных городах республик бывшего Советского Союза. В этот раз он проходил в городе Астана, столице Казахстана. Делегация у нас была неофициальная, но довольно представительная, у нас были замечательные журналисты — Владимир Скачко, Дмитрий Скворцов, Татьяна Чугаенко. У нас были известные общественные деятели, бывшие парламентарии Василий Волга, Евгений Филиндаш… У нас был ветеран Великой Отечественной войны Василий Семенович Клюй, бывший моряк-подводник. Кстати, не в каждой делегации сейчас есть ветераны, у нас — был. И вот прилетаем в Астану, в аэропорту нас встречает представитель Министерства обороны Казахстана, но нас не встречает никто из украинского посольства. На следующий день возлагаются цветы, венки к Вечному огню, в том числе мы возлагали от Украины, но из украинского посольства никто не пришел. В самом форуме никто из украинских дипломатов не участвовал… Там среди прочих флагов стоял и государственный флаг Украины, но за этим флагом не было украинского государства", — рассказал историк.

Он пояснил: "Не было, потому что нынешняя власть Украины всячески отмежевывается от великой победы, добытой всеми народами бывшего Советского Союза".

По словам Каревина, в Казахстане тоже не так все просто, "идут разные процессы", но — "там Великая Отечественная война остается Великой отечественной… на официальном уровне, у нас (в Украине — Ред.) название "Великая Отечественная война" уже звучит как крамола".

Историк отметил, что, например, в Казахстане можно свободно ходить с георгиевскими ленточками, в Украине же — "если ты наденешь на 9 мая георгиевскую ленточку, то — рискуешь нарваться на очень большие неприятности…".

Отметим: советник главы МВД Украины на днях обратился к гражданам с призывом не носить георгиевские ленты, поскольку, по его словам, "сегодня это признак российского терроризма".

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Второй пример, иллюстрирующий отношение официального Киева к памяти о войне, Каревин назвал "еще более позорным". Он отметил, что на Украине "есть такой Украинский институт национальной памяти".

"Это государственный институт, он подчинен непосредственно Кабинету министров Украины. С прошлого года этот институт запустил проект "Война и миф", как официально было сказано — для разоблачения советских пропагандистских мифов о Второй мировой войне. Действительно, надо сказать, что в советское время история преподавалась в школе однобоко, были закрытые для исследования темы, были замалчиваемые персонажи и события, были даже фальсификации фактов, все это правда. Если бы этот проект был направлен на то, чтобы исправить эти недостатки советские, если бы он был направлен на выяснение истины, то его можно было бы только приветствовать. Но здесь совсем другое: они развенчивают не мифы, наоборот, они объявляют "мифом" правду, предлагаю другой пропагандистский набор мифов…", — сказал историк.

По его словам, если внимательно читать тексты, изданные в рамках проекта в виде книги, "то создается впечатление, что Украинский институт национальной памяти начал подготовительную работу по реабилитации германского нацизма".

"Здесь написано, например, что никакого вероломного нападения не было 22 июня (1941 года — Ред.), дескать, немцы соблюли все формальности, все правильно сделали… Мало того, написано, что это Советский Союз готовил нападение на Германию. Получается так, что вроде бы Гитлер просто опередил… Тут пишут, немецкие захватчики — это миф. Это уже… куда идти дальше?" — подчеркнул Каревин.

Он добавил, что в труде УИНП также "подчеркивается высокий боевой дух немецкой армии и всячески унижается Советская армия".

По словам Каревина, историческая правда извращается не только в проектах института нацпамяти, но и в СМИ, и в школе.

Историк отметил, что "есть отношение власти к Великой Отечественной войне и есть отношение общества".

"Для большей части украинского общества память о Великой Отечественной войне действительно священна, для власти — нет, наоборот. Что будет дальше? Если, допустим, ничего в моей стране не изменится, то… Старые поколения уходят, а новые поколения воспитываются в духе вот этого Украинского института национальной памяти", — констатировал Каревин.

Участвовавший в работе телемоста доцент исторического факультета Белорусского государственно университета, кандидат исторических наук Кузьма Козак выразил уверенность в том, что "этот нонсенс с переписыванием истории — временный", но — "есть реальность, есть правда, и через определенное время она вернется".

Напомним, Институт Национальной памяти Украины предлагает "декоммунизировать", то есть — отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года в Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. Ранее в Украине предлагали отменить празднование 9 Мая, но инициативу законодательно пока не поддержали.